Digitale Sportkurse beim SV Untersulmetingen

Die Sportkurse beim SV Sulmetingen werden während der Corona-Krise mithilfe von Video Konferenz durchgeführt. Mehrere Trainer und Kursleiter übertragen ihre Sportstunden live an die Teilnehmer, die dieses Angebot laut dem Verein begeistert annehmen. „Das ist ein willkommenes Angebot, das etwas Sport in der häuslichen Umgebung für die per PC oder Smartphone zugeschalteten Fitnesssportler ermöglicht“, sagt Elmar Dehler vom Vorstand des SV Untersulmetingen. Alle Sportler und deren Trainer hoffen, dass sie schon bald wieder gemeinsam in den Sportanlagen trainieren können. Foto: SV Untersulmetingen