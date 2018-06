„Dieses Jahr sind wir verwöhnt worden“

Der Vorsitzende des Vereins Kinder- und Heimatfest Laupheim, Walter Spleis, zieht eine positive Bilanz: Mit dem Verlauf des Festes ist er zufrieden. Dorothee Jerg vom Amt für öffentliche Ordnung dagegen ärgert sich über rücksichtslose Parksünder.

„Wir sind froh, dass alles funktioniert hat und nichts passiert ist“, sagt Walter Spleis. Mit einem Lachen fügt er hinzu: „Aber wir sind auch erleichtert, dass es vorbei ist.“ Er schätzt, dass am Sonntag 25 000 Besucher da waren. „Den Leuten hat es gefallen“, sagt er. Das hört er auch von den Standbetreibern, die finden, dass in Laupheim ein einzigartiges Flair herrsche. „Das hört man gern“, sagt Spleis. „Auch mit dem Wetter hatten wir Glück.“ Die Sonne fing genau zum richtigen Zeitpunkt an zu scheinen, nämlich am Donnerstag, und auch der Regen kam am Dienstag keinen Tag zu früh. Walter Spleis’ Fazit lautet deshalb: „Dieses Jahr sind wir wieder verwöhnt worden.“

Nicht ganz so glücklich ist Dorothee Jerg. Sie sagt, dass es etliche Parksünder gab. „Sie wurden verwarnt, sowohl von einer Politesse als auch von der Polizei.“ Die besonders gravierenden Fälle wurden abgeschleppt. „Die Stadt stellt die absoluten Halteverbote nicht zum Spaß hin“, sagt die Rathausmitarbeiterin. „Wir wollen nicht die Leute ärgern.“ Es sei notwendig, eine Verbindung vom Festplatz zur Stadt zu haben. „Für den Ernstfall müssen die Rettungswege frei bleiben“, erklärt Jerg. „Zum Beispiel die Abt-Fehr-Straße, die Hasenstraße und die Straße Am Mäuerle.“ Zudem müsse gewährleistet sein, dass der Heimatfestbus überall durchkommt. „Wenn der Bus eine Straße nicht befahren kann, haben wir ein großes Problem.“

Überhaupt empfiehlt Dorothee Jerg, den Bus in Anspruch zu nehmen. „Für solche Menschenmassen, wie sie zum Heimatfest kommen, gibt es einfach keine Parkplatzkapazitäten“, sagt sie. „Zumal auch viele Menschen von weiter weg kommen.“