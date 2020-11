Dieser Fahrlehrer zeigt, wo es auf Laupheims Straßen gefährlich wird

Ein Bauherr hat Fakten in Beton geschaffen. Nun wird er seine nicht genehmigte Mauer und einen ebenfalls nicht zulässigen Pool im Neubaugebiet Hochfeld wohl abreißen müssen. Der Hüttlinger Gemeinderat hat dem Bauwerk nun einstimmig sein Einvernehmen verweigert und schließt sich der Entscheidung des Landratsamts an.

Die Kreisbaustelle hatte bereits am 2. September bei einer Kontrolle die weiteren Arbeiten an der Außenanlage des Wohnhauses in der Hochfeldstraße einstellen lassen.