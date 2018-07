„Dieser Applaus ist nur für euch!“

Zu den Klängen der „Fantastischen Vier“ betraten 84 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Uhlmann-Schule am Montagabend die Bühne des Kulturhauses und feierten im Rahmen einer festlichen Zeugnisübergabe ihren Schulabschluss.

„Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt - komm’ lass’n bisschen noch zusammenbleiben“, tönten die Zeilen der Fantastischen Vier durch das Kulturhaus, während sich die ersten Reihen des Saales mit den Hauptpersonen des Abends füllten: die – nun ehemaligen – Schüler der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule.

In freudig-flirrender Atmosphäre glitzerten Augenpaare mit der Abendgarderobe der Schülerschaft um die Wette, und das gespannte Stimmengewirr erstarb erst, als Konrektor Andreas Trögele die Bühne betrat und Gäste wie Schüler begrüßte. Insgesamt 420 000 Minuten haben die Absolventen der neunten Klassen in der Schule verbracht, rund 504 000 Minuten waren es bei den Realschülern der zehnten Klassen. „Beeindruckende Zahlen“, so Trögele, „in dieser Zeit habt ihr Freud’ und Leid erlebt und wichtige Erfahrungen gesammelt.“

Vier Klassen verabschiedet

Insgesamt vier Klassen nahmen an diesem Abend ihre Abschlusszeugnisse in Empfang, dabei erreichten die 52 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen eine Durchschnittsnote von 3,1, die 32, welche mit der Mittleren Reife die Schule verließen, einen Durchschnitt von 2,7. Klassenweise wurden die Schüler auf die Bühne des Kulturhauses gebeten, einige mehrmals, um sich zum Zeugnis noch einen Preis oder eine Belobigung abzuholen. In den neunten Klassen wurden sechs Belobigungen und ein Preis verliehen, in Klassenstufe zehn waren es fünf Belobigungen und sechs Preise.

Souverän durch den Abend führten die beiden Schülersprecher Melissa Sahin und Raid Nicevic, schwungvolle, musikalische (Zeugnis) Noten steuerten der Schulchor (bestehend aus Schülern der fünften und sechsten Klassen) und die Schulband bei, etwa mit dem Boogie Woogie "I'm Walking“.

Die offiziellen Programmpunkte des Abends wurden kurzweilig durch Beiträge der Abschlussklassen aufgelockert. So brachten Diashows und Videoclips Erinnerungen an die gemeinsame Abschlussfahrt der zehnten Klassen nach Holland zurück, welche die Schüler auf einem Segelboot verbrachten. Das verlangte nicht nur körperliche Arbeit, sondern förderte auch in hohem Maß Selbstmanagement und Selbstständigkeit, erzählte der Lehrer Scheffold.

Doch offensichtlich hatten die Schüler Spaß an der Sache, und es steht fest: Nicht nur auf Klassenfahrt, auch während der gesamten Schulzeit gab es „Ebbe und Flut“, wie ein Zehntklässler während der Reise treffend feststellte.

Blumen, Schokolade und Dankesworte gab es von Schülerseite aus für Lehrer und Mitarbeiter, welche laut Melissa Sahin nun „wieder eine Rabaukengeneration überstanden haben“, gute Wünsche und Ratschläge von Lehrer Hersener: „Mache Deine Leidenschaft zum Beruf, sei Optimist, mache einmal im Jahr etwas Verrücktes für Dich, entwickle Dich weiter, aber folge nicht der Masse!“ Vor allem aber ermunterte er seine Schüler, das Leben und diesen besonderen Abend ganz im Sinne der Fantastischen Vier zu genießen: „Nehmt die Flossen hoch, und die Tassen auch, wir feiern heute bis zum Morgengrau’n!“