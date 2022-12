Diese Stars der Volksmusik feiern in Laupheim eine „Klingende Bergweihnacht“

Während vor den Türen des Kulturhaus Laupheim klirrende Kälte herrscht, wird drinnen dem ein oder anderen am Freitagabend warm ums Herz: Die „Klingende Bergweihnacht“ entführte das Publikum mit einem Abend der Schlager- und Volksmusik aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit.

Am Ende erhoben sich die zahlreichen Zuschauer von ihren Plätzen, um mit den zwölf Sängern und Musikern auf der Bühne „Stille Nacht“ zu singen. „Wir sind alle in Weihnachtsstimmung“, freute sich Sängerin Nadin Meypo, die das Publikum durch den Abend der 33. „Bergweihnacht“ führte.

Auf der Bühne gibt’s „Hollaridi“ vor Bergpanorama

Ehe es im zweiten Teil so richtig weihnachtlich wurde, durften die Einzelkünstler und Gruppen ihre eigenen Lieder vortragen. Mit Gitarre und Akkordeon nahmen die Geschwister Niederbacher, das sind Andrea, Angelika, Christina und Manfred, das Laupheimer Publikum mit in ihre Heimat Südtirol, „einem Land, in dem man gerne Urlaub macht“. Zu den Liedern „Wie ein Gebet der Berge“ oder „Urlaub in Tirol“ ließ sich prima ein „Holladiri“ jodeln und bereits früh am Abend im Takt schunkeln und klatschen.

Als anschließend Hubert „Hubsi“ Trenkwalder, Hans-Peter Wille und Philipp Haniger, besser bekannt als die „Trenkwalder“, auf die Bühne traten, setzte sich das „Holladiri“ weiter fort. Während im Hintergrund die Berge grüßten, zelebrierten die drei Tiroler in Lederhosen „Das gibt’s nur einmal“ oder „Im Wald, da sind die Räuber“. Einmal in Laupheim zu spielen, das sei schon immer ihr Ziel gewesen, erklärten sie schmunzelnd.

Auch Einzelsänger durften das Publikum verzücken: Von Liebe und der Wichtigkeit seinen eigenen Weg zu gehen, sang zunächst stimmgewaltig Nadin Meypo mit Liedern wie „Donna Blue“, das die Geschichte eines 17-jährigen Mädchens beschreibt oder dem Song „Flügel“. Im glitzernden Oberteil zeigte Mara Kayser, als „Grande Dame des deutschen Schlagers“ angekündigt, mit ihrem Lied „Mach´ das Beste draus“, wie wichtig es ist, auch aus der aktuellen Situation etwas Positives zu ziehen.

Patrick Lindner begeistert mit seinem Hit von 1989

Anschließend öffnete sich die „Kloane Tür zum Paradies“: Mit diesem Lied hatte sich Patrick Lindner 1989 in die Herzen seiner Fans gesungen, an diesem Abend trat der europaweit erfolgreiche Schlagerstar wieder in Laupheim auf. Seine Darbietungen „Gefühl ist eine Achterbahn“, „Die kleinen Dinge des Lebens“ oder „Wenn es noch Wunder gibt“ ließ die Zuschauer zusammen schunkeln, mitsingen und den ein oder anderen auch mit andächtigen Blicken zurück. „Wenn das Gotthilf Fischer gehört hätte, der wäre vor Neid erblasst. Die Lindner-Chöre aus Laupheim“, witzelte Lindner.

Geschwister Hofmann freuen sich über schwäbischen Heimvorteil

Vor der Pause nahmen dann die Multi-Talente Anita und Alexandra Hofmann, die zusammen 15 verschiedene Instrumente spielen, mit in die Welt alter Schlager: „Sempre Sempre“, „Über sieben Brücken musst du gehn“ oder „Volare“. Was dem Publikum besonders gefiel: Die Schwestern kommen aus dem Schwabenland. „Endlich können wir wieder so schwätzen, wie uns der Schnabel gwachsa isch!“, freuten sie sich.

Die Freude teilten auch die Gäste im Kulturhaus. „Nach zwei Jahren endlich wieder Musik“, sagte Claudia Restle. „Das sind tolle Stücke von früher.“ Auch Paul Wekenmann war zufrieden: „Wir sind mit den Liedern aufgewachsen“, erzählte er. Die Karten habe er schon vor zwei Jahren gekauft, nun könne es endlich stattfinden. „Die setzen sich alle richtig ein auf der Bühne“, so Wekenmann.

Weihnachtliche Atmosphäre und ein bisschen Kitsch

Im zweiten Teil wurde es weihnachtlich im Kulturhaus. Die Bühne der Bergweihnacht glitzerte und auch die Akteure hatten sich teils umgezogen und, wie die „Trenkwalder“, zur Lederhose den Weihnachtspulli übergestreift. Solo und Tutti boten die Künstler den Zuhörern weihnachtliche Lieder. Meypo und die Hofmann-Schwestern sangen zusammen „Happy Xmas – War is over“. Kayser stimmte ein „Halleluja“ an und sang davon, dass sie sich „jedes Jahr für ein paar Tage Engel wünsche“.

Ein bisschen Weihnachtskitsch durfte da auf der winterlichen Bühne nicht fehlen: Die Musiker versammelten sich ums künstliche Lagerfeuer. Während die„Trenkwalder“ in Hirtenkleidung a cappella statt „Holladiri“ ebenfalls ein „Halleluja“ zelebrierten, intonierten Lindner und die Hofmann-Schwestern ein besinnliches „Es wird schon gleich dunkel“ und erzählten die Weihnachtsgeschichte vom kleinen Baumwollfaden, der sich in seiner Einsamkeit mit einem Klümpchen Wachs zusammentut, um der Welt zu leuchten. Mit einem solchen Licht liefen dann auch Anita und Alexandra Hofmann an den Zuschauerreihen vorbei und sangen „Zünd ein Licht an“. „Wer sieht sich jedes Jahr diesen Film an?“, fragten sie – dabei erklang die Melodie von „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, in die das Publikum gerne mit einstimmte.

Ein Abend ohne Sorgen

Besonders eindrücklich dabei der Text von Patrick Lindner: „Nur wenn Frieden ist auf Erden, dann ist Weihnachten auf der Welt.“ Das Ziel, zumindest für diesen Abend im Kulturhaus diese Lebenssorgen vergessen zu machen, dürfte den Sängern und Musikern der gelungen sein. Mit „Feliz Navidad“ und „Stille Nacht“ beschlossen sie gemeinsam den Abend.