„Diese Schule ist die richtige“

Am 13. Februar ist Carola Peter-Weiß zur Schulleiterin der Grundschule Bronner Berg bestellt worden. Genau 13 Wochen später wurde sie nun zur Rektorin ernannt. Für die 47-jährige Pädagogin ein glücklicher Moment: „Ich bin mehr als herzlich empfangen worden und habe hier alles vorgefunden, was eine gute Schule auszeichnet“, sagte sie bei ihrer Amtseinsetzung am Montag. „Wie schön, dass du jetzt bei uns bist“, sangen die Mädchen und Jungen der Nachfolgerin von Annemarie Ginder ein Ständchen.

Carola Peter-Weiß bringe alle Voraussetzungen und Kompetenzen für ihre neue Aufgabe mit, sagte die Schulamtsdirektorin Anna Sproll. Geboren in Ehingen, hat Peter-Weiß an der PH Weingarten studiert. 22 Jahre unterrichtete sie an der Lindenhofschule in Herrlingen. 2010 wurde sie am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Laupheim Lehrbeauftragte im Fach Deutsch, 2015 für den Anfangsunterricht. Zu den ersten Herausforderungen an ihrer neuen Wirkungsstätte gehört die Entwicklung der Grundschule Bronner Berg zur Ganztagsschule. Zusätzliche Räumlichkeiten wird es im künftigen „Haus des Kindes“ geben – die Baugrube ist schon ausgehoben.

Die Stadt Laupheim habe gute Rahmenbedingungen für Bildung und Erziehung geschaffen, lobte Anna Sproll. Mit Weitblick würden organisatorische Schritte und strukturell notwendige Änderungen angegangen. Das sei nicht zuletzt an den Investitionen der vergangenen Jahre in diesem Bereich und am aktuellen Haushaltsplan abzulesen, unterstrich Oberbürgermeister Rainer Kapellen. Er sicherte Carola Peter-Weiß, die ihr Amt in einer bildungspolitisch turbulenten Zeit antrete, die tatkräftige Unterstützung von Verwaltung und Gemeinderat zu.

Der Elternbeiratsvorsitzende Peter Junk würdigte die „bislang sehr gute Zusammenarbeit“ mit der neuen Schulleiterin. Der evangelische Schuldekan Michael Pfeiffer hob in seinem Grußwort darauf ab, was gute Kommunikation ausmacht: Sie lebe von gegenseitiger Augenhöhe, von Wertschätzung, Verständnis und Achtsamkeit.

„Glückwunsch an alle, dass Sie so einen Menschen gefunden haben“, gratulierte Wiebke Fischer, ehemalige Schulleiterin in Erbstetten und Frankenhofen, der Schulgemeinschaft am Bronner Berg. Sie hat einst die Praktikantin Carola Peter-Weiß betreut und ihren beruflichen Weg stets verfolgt. „Wir brauchen Menschen, die für ihren Beruf brennen, Kinder zu begleiten; die Begeisterung wecken, Vertrauen schaffen und schenken und Orientierung ermöglichen“, sagte Fischer. Alle diese Fähigkeiten und viel pädagogische Erfahrung bringe Carola Peter-Weiß mit. Fischer überreichte ihr einen Stempel, auf dass sie ihre Schule prägen möge.

„Kopf, Herz und Bauch haben mir gesagt: Diese Schule ist die richtige“, sagte Peter-Weiß in ihrer Antrittsrede und gebrauchte das Bild des Orchesterdirigenten: „Er muss und soll nicht alles selber spielen, aber er sollte jede Stimme kennen und das ganze Stück im Ohr haben.“ Sie wolle zuhören, hinsehen und Traditionen achten, sagte Peter-Weiß, das Sportprofil der Schule weiter pflegen und den musischen Bereich ausbauen. Wenn das „Haus des Kindes“ fertig sei, wolle man mit dem Ganztagsbetrieb starten. „Wir werden ein passgenaues Ganztagskonzept erstellen.“

Blumen für Barbara Kammerer

Die Klassen 4a und 4b wünschten der neuen Rektorin mit pfiffigen Beiträgen alles Gute. Lob und Blumen gab es auch für Barbara Kammerer; sie hat die Schule mehrere Monate kommissarisch geleitet.

An der Grundschule Bronner Berg werden aktuell rund 220 Kinder unterrichtet.