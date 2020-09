Diese Projekte profitieren von der Aktion „Glückspfennige“

Soziale Projekte, Einrichtungen, Menschen in Not: Mit der Aktion „Glückspfennig“ sammeln die Mitarbeiter von Diehl Aviation Laupheim Geld für den guten Zweck. Das Prinzip: Gespendet werden die Beträge hinter dem Komma des Lohns. Das Unternehmen legt jeweils den gleichen Betrag obendrauf. Das Geld wird auf einem separaten Konto gesammelt und zweimal im Jahr ausgeschüttet. Die Aktion läuft seit 2001 – im vergangenen Spendenblock sind 9000 Euro zusammengekommen. Nun gibt das „Glückspfennig“-Komitee des Unternehmens die Empfänger der Spenden in einer Pressemitteilung bekannt.

500 Euro erhält die MS Selbsthilfe-Gruppe in Laupheim, die sich aktuell im Aufbau befindet.

2500 Euro gehen an eine Familie, die einen barrierefreien Hauszugang für einen Elektro-Rollstuhl benötigt.

1500 Euro bekommt der Förderverein Wielandschule Laupheim. Die Wielandschule fördert Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen, beispielsweise mit dem Pädagogikprojekt „Die Schule kommt zum Ponyhof“. „So kann unterstützend eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung der noch jungen Menschen stattfinden“, heißt es in der Begründung des Komitees.

Die St.-Elisabeth-Stiftung Heggbach erhält 2500 Euro für den Kauf eines Doppelsitzer-Fahrrades mit E-Motor, das im Förder- und Betreuungsbereich zum Einsatz kommen soll.

1500 Euro gehen an die Caritas Biberach/Saulgau und deren Stiftung „Kinder in Not“. Das Ziel der Stiftung ist es, benachteiligten Kindern, die besonders häufig Misserfolge erleben, geschulte Paten zur Seite zu stellen. Deren Aufgabe besteht darin, den Kindern Selbstvertrauen zu vermitteln, ihre Fähigkeiten zu stärken und somit einer drohenden Abwärtsspirale entgegenzuwirken.

500 Euro bekommt der Verein Ponyfreunde Biberach für seine Aktion „Leihhelme“. Da nicht jedes Kind, das am Reitunterricht teilnehmen möchte, einen eigenen Reithelm besitzt, dies jedoch Vorschrift ist, sind Leihhelme eine gute Lösung, erklärt das Komitee. Der Verein möchte allen Kindern – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren finanziellen Mitteln und ihren gesundheitlichen Einschränkungen – den Traum vom Reiten ermöglichen.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation verzichtet das „Glückspfennig“-Komitee auf die offizielle Spendenübergabe. Die Begünstigten erhalten stattdessen ein persönliches Anschreiben.