Diese Laupheimerin feiert ihren 90. Geburtstag

„Heute bin ich mal die Hauptperson“, freut sich Maria Anna Schiebel, die am Mittwoch in Laupheim ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Ein Ehrentag, an dem auch die erste Bürgermeisterin von Laupheim Eva-Britta Wind als Gratulantin vorbeischaut, um die Ehrenurkunde des Landes zu überreichen.

Maria Anna Schiebel, geborene Beck, ist als viertes von sieben Kindern in Laupheim geboren, worauf sie sehr stolz ist. „Ich bin in Laupheim geboren und möchte auch in Laupheim sterben“, sagt sie. Mit ihren sechs Geschwistern, von denen niemand mehr lebt, ist Schiebel in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen aufgewachsen. Einfach war es damals nicht, denn als Schiebel 13 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter. Von nun an musste sie – gerade hatte sie die Schule beendet – den Haushalt führen. Das änderte sich dann, als ihr Vater, der Wagnermeister Ludwig Beck, ein zweites Mal heiratete. Die Landwirtschaftliche Schule in Laupheim bot ihr zudem die Möglichkeit, ihrem Wissensdrang nachzugehen.

Die Liebe siegt

Ihren Mann Gordian Schiebel, der aus dem Allgäu stammt, hat die 90-Jährige in Laupheim kennengelernt. Zunächst gingen die beiden jedoch getrennte Wege, da die Entfernung der Wohnorte zu groß erschien. Die Liebe siegte aber, als sie sich im Allgäu wiederfanden, und später heirateten. So verschlug es Maria Anna Schiebel von Laupheim ins Allgäu, wo sie bis zum Tod ihres Mannes lebte. Er verstarb im Alter von 60 Jahren.

Auf die Bitte ihrer Schwester Paula Striebel ist die Jubilarin wieder zurück nach Laupheim gezogen. „Meine Schwester hat mir einfach keine Ruhe gelassen“, sagt sie und schmunzelt. Heute wohnt Maria Anna Schiebel im Altenheim an der Rottum. Ihr Zimmer hat sie sich bereits vor dem Einzug ausgesucht und genießt es, aus ihrem Fenster im dritten Stock über ganz Laupheim blicken zu können. „Mit dem Rollator gehe ich so oft es geht ins Freie, ansonsten mache ich auch Sport im Heim“, erzählt die 90-Jährige. Außerdem beteiligt sie sich gerne an den vielfältigen Angeboten im Heim, darüber hinaus liest sie täglich die Zeitung.

Ihr Jubiläum feiert Maria Anna Schiebel mit etwa 20 Gästen, die teilweise sogar aus Norddeutschland angereist sind, im Cafe Hermes in Laupheim.