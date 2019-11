Diese Laupheimer erfüllen sich den Traum vom New-York-Marathon

Die TSV-Sportler Christoph Burandt, Manuel und Martin Resnik sowie Christophe Schoenenberger haben einen Läufer-Traum verwirklicht und sind in diesem Jahr nach New York gereist, um mit 53 000 Läuferinnen und Läufern am berühmten New-York-Marathon teilzunehmen.

Während der Himmel am Anreisetag noch bewölkt war, zeigte sich die Millionenmetropole in den folgenden vier Tagen von ihrer besten Seite, berichten die Läufer nach ihrer Rückkehr: strahlend blauer Himmel und Temperaturen von morgens etwa 8 Grad, die sich im Laufe des Tages bei Sonnenschein auf annähernd 20 Grad erhöhten, waren ideale Bedingungen für die Sightseeing-Touren sowie für den Marathonlauf am Sonntag.

Gestartet wurde der Marathon in Staten Island, aufgeteilt in vier Wellen und drei Großgruppen, beginnend ab 9 Uhr mit den Handbikern. Während Manuel und Martin Resnik bereits um 9.40 Uhr auf die Strecke durften, mussten Christoph Burandt und Christophe Schoenenberger bis 10.10 Uhr warten, was allerdings den Vorteil hatte, dass die Lufttemperatur bei deren Start ein bisschen höher war.

Über die etwa zwei Kilometer lange Verrazano-Brücke mit herrlichem Blick auf die Freiheitsstatue und die Skyline Manhattans ging es zunächst nach Brooklyn, wo Tausende New Yorker sowie Dutzende Musik-Bands links und rechts der Straße warteten, um die Läufer mit Zurufen und Musik anzufeuern

„Das sind emotionale Momente zum Genießen, die ein Läufer nie vergisst und die immer wieder ein Gänsehaut-Feeling hervorrufen“, sagen die Laupheimer Teilnehmer.

Gretel Bergmanns gedacht

Über Brooklyn führte die Strecke nach Queens. Dort wurde es zuschauermäßig etwas ruhiger, und viele orthodoxe Juden waren an diesem Sonntag auf dem Weg zur Arbeit, sahen die vier Laupheimer. Die meisten seien vom Marathontrubel eher unberührt geblieben.

In Queens wohnte bis zu ihrem Tod im Juli 2017 die aus Laupheim stammende Hochspringerin Gretel Bergmann, die nach ihrer durch das NS-Regime verhinderten Olympia-Teilnahme 1936 Deutschland den Rücken gekehrt und sich in New York niedergelassen hatte. „Wir haben beim Lauf in Queens ihrer gedacht“, berichten die Laupheimer Marathonteilnehmer.

Strecke durch Central Park

Über die Queensboro Bridge mit Blick zu einer gigantischen Skyline ging es über den East River hinüber nach Manhattan. Auf der für den Verkehr gesperrten 1st Ave ging es in Richtung Norden in den Stadtteil Bronx, um von dort über die letzte Brücke wieder nach Manhattan zu gelangen. Hier durften die Sportler die letzten sieben Kilometer im Central-Park, der grünen Lunge Manhattans, laufen und genießen.

Gute Vorbereitung zahlt sich aus

Mit einer Zeit von 3:47:10 kam das Vater-Sohn-Duo Resnik zeitgleich an und mit Zeiten von 3:57:00 und 3:57:45 passierten Christoph Burandt und Christophe Schoenenberger kurz danach ebenfalls die Ziellinie. Somit blieben alle vier Läufer unter ihrer geplanten Zielzeit von vier Stunden und hatten Dank einer guten Vorbereitung in Laupheim – zusammen mit vielen Teilnehmern der diesjährigen SZ-Laufgruppe – keinerlei Probleme auf den 42,195 Kilometern, beziehungsweise 26,2 Meilen.

Es ergaben sich die Platzierungen 10694 für Martin Resnik (Altersklasse Platz 275), 10696 für Manuel Resnik (Altersklasse Platz 978), 14391 für Christoph Burandt (Altersklasse Platz 1211) und 14727 für Christophe Schoenenberger (Altersklasse Platz 1244). Und mit 53518 Finishern in diesem Jahr wurde dieser New York-Marathon wieder der teilnehmerstärkste Marathon weltweit.

„New York war und ist eine Reise Wert und dieser Lauf wird allen Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben“, berichtet Martin Resnik nach der Rückkehr.