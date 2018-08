Diese Frau sieht viel Potenzial in Laupheim

Wer sich mit Barbara Klause über Wirtschaft und Förderung unterhält, der bekommt irgendwann ein gewisses Gefühl von Defensive, so offensiv erzählt diese Frau, wie sie ihre Aufgabe in Laupheim sieht. Die 49-Jährige ist die neue Wirtschaftsförderin im Rathaus. Ins Amt eingeführt wurde sie im Mai, hat inzwischen ihre ersten Erfahrungen sammeln können und offenbar viel vor. Erklärt sie, und so offen sie auf fast alle Fragen antwortet, mag man ihr Energie und Willen abnehmen, ihre ambitionierten Pläne auch umzusetzen. Oder wie sie selbst sagt: „Ich bin eine Macherin!“

Dabei gibt die Frau mit dem festen Händedruck und offenen Blick sich zunächst eine eher bescheidene Rolle: als „Einfallstor für Unternehmer“ ins Rathaus. Das heißt: Betriebe vom Global Player bis zum kleinen Selbstständigen können sich mit Anliegen an Barbara Klause wenden und darauf setzen, bei ihr nicht nur auf ein offenes Ohr zu stoßen, sondern auch auf jemanden mit genug Entscheidungskompetenz und Erfahrung etwas ausrichten zu können. Immerhin: Sie hat eine Stabsstelle und direkten Draht zum Oberbürgermister. Die Position will sie nutzen, denn wenn die gebürtige Rheinländerin lebhaft von ihrer Vita und ihrer Aufgabe erzählt, kommt schnell raus, dass die passive Rolle ihr nicht liegt. Sie möchte auf Betriebe zugehen und mit ihnen gestalten – das hat sie gelernt.

Der Gestaltungsdrang begann wohl, als sie nach dem Studium beim Bundestag ins Berufsleben einstieg und dann in die europäische Politik in Brüssel wechselte. Aber: „Ich wollte nie in der Politik verhaftet bleiben“, erklärt Barbara Klause ihren Wechsel „auf die andere Seite“. In Bayern arbeitete sie auch bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben und erzählt heute mit Überschwang von vielen Projekten, die sie auch ins Ausland führten. Mit diesem Erfahrungsschatz bewarb sie sich schließlich in Laupheim.

Ein Netzwerk aufbauen, kleine Projekte anschieben: Damit verbrachte sie ihre erste Zeit in Laupheim. Ein großes Ding betreibt sie jetzt mit hoher Priorität, sagt sie: den Ausbau des Breitbandnetzes vor allem in den Gewerbegebieten. Das soll einfach zügiger gehen. „Die Firmen brauchen für ihre Digitalisierung gute Verbindungen!“ Der Freizeitwert der Stadt, die Parksituation, mehr Biodiversität, ökologisches Bewusstsein sind andere Projekte, die sie anschiebt. Und Barbara Klause hat bemerkt: „Laupheim hat viele Schätze. Man muss sie nur heben.“