Diese Fische schwimmen in der Untersulmetinger Riss

Der Gewässerökologe Joachim Thonhofer hat ermittelt, wie viele Fische in der Riss Untersulmetingen leben. Die Aktion geschah in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein Obersulmetingen und im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die Bestandsaufnahme in der Riss gelang dem Team durch das sogenannte Elektrofischen. Dies ist laut Fischereiverein eine weit verbreitete und schonende Methode zum Fang von Fischen. Hierbei wird Strom eingesetzt, um die Fische aus ihren Verstecken zu holen und an die Wasseroberfläche zu befördern.

Beim Elektrofischen handelt es sich laut dem Verein stets um geplante Untersuchungen mit wissenschaftlichem Hintergrund und zur Bestandsaufnahme, die nicht jeder durchführen darf. Das nun untersuchte Teilstück an der Riss dokumentiert der Fischereiverein Obersulmetingen nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren. Nun stellte sich heraus, dass die Bemühungen des Vereins, dort wieder heimische Fische anzusiedeln, mit kleinen Erfolgen belohnt wurden. Laut Verein wurden 662 Fische gezählt. Hierbei wurden die verschiedenen Arten Bachforelle, Schleie, Äsche, Hasel, Barbe, Döbel, Aitel, Hecht und Groppe sowie Elritze, Schmerle, Dreistachliger Stichling und Flussbarsch gefunden. Laut Fischereiverein ist das eine Artenvielfalt, die sich sehen lassen kann.