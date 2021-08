Ausstellung zeigt das Leben mutiger jüdischer Frauen

„Erkenne doch“ ist zu lesen auf einem der drei Bilder, welche von Tamar, einer mutigen biblischen Frauenfigur handeln. Es könnte das Motto der Ausstellung „Frauen im Judentum“ sein, die zurzeit im Laupheimer Museum zu sehen ist. Die Attenweiler Künstlerin Marlis E. Glaser bietet am 14. August eine Führung an.

Was hat die biblische Figur Tamar mit Laupheim zu tun? Die derzeitige Ausstellung mit dem Titel „Frauen im Judentum“, im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim, wurde erstmals 2017 als Konzept entwickelt. Der Name des Museums sollte Anstoß sein für eine aktuelle Fragestellung. Was haben heute jüdische und christliche Künstler und Künstlerinnen zum Thema Judentum, speziell zum Thema Frauen im Judentum zu sagen?

Heimat als Thema

Sind biblische Frauen-Gestalten auch mutige Frauen? In verschiedenen Führungen, vor allem durch den Museumleiter Michael Niemetz wird diese Frage etwas erhellt. Mit ihm zusammen hat die Attenweiler Künstlerin Marlis E. Glaser die Ausstellung kuratiert.

Höhepunkt der Ausstellung war der Besuch im Museum von den vier beteiligten Künstlerinnen aus Israel. Sie sprachen über ihre Arbeiten, machten transparent, welchen biografischen Zugang sie zum Thema haben, gaben Einblicke in ihre Arbeitsweise.

Heimweh trotz Verfolgung

Mit dem Thema Heimat, welches die in Laupheim geborene Jüdiun Hertha Nathorff-Einstein ein Leben lang schmerzlich beschäftigte, setzte sich die junge Filmemacherin Daphna Awadish in ihrem Animationsfilm auseinander auseinander.

Stellt sich die Frage: Wie stark ist das Heimweh trotz Verfolgung und Vertreibung aus Deutschland bei vielen Emigranten und Emigrantinnen? Eine Antwort darauf gibt über viele kleine Aquarellarbeiten des Künstlers Nikolaus Mohr. Er hat sich einfühlsam in die Lebensgeschichte und die Gedichte der ehemaligen Laupheimerin eingelesen und und orientierte sich an vielen Versen aus ihren Gedichten. Auch die in Mengen lebende Künstlerin Ulla Mross hat sich ihrem Leid angenommen und thematisiert Angst, Einsamkeit und Schmerz mit Holzschnitten, Holzobjekten und einer Holzskulptur.

Ein irritierendes Spiel

Intention der Ausstellung ist, ein möglichst umfangreiches Spektrum der Geschichte von Frauen im Judentum zu zeigen durch biblische, geschichtliche und ethische Zugänge. Zu biblischen Motiven wird von Ruth Schreiber eine in Laupheim nicht ganz vollständig zu sehende Foto-Serie gezeigt, überwiegend zu Frauenfiguren aus der Tora. Bei Schreibers Arbeiten irritiert das Spiel mit realen Szenerien, nachgestellt in der Gegenwart mit Familienangehörigen und Freunden.

In einem Nischenraum sind Aquarelle gruppiert von Riva Pinsky-Awadish, zusammen mit Bildern ihrer Mutter und Großmutter, die es in ihrer Generation nicht wagten, nicht konnten, ins Freiberuflich-Selbständige zu gehen. Es sind pflanzliche Motive, jedoch bei Riva in einen Kontext von Emigration, von Reisen gebracht. Im daran anschließenden Raum sind abwechselnd Verbindungen der Arbeiten von Marlis E. Glaser und Riva Pinsky-Awadish zu sehen: Zu Blüten, Samen, neu wachsenden Pflanzen als Kontinuität des Lebens sind malerisch die Bilder mit Namen zweier bedeutender jüdischer Frauen zugeordnet: Mirjam und Esther. Das Bild zu Mirjam, Moshes Schwester, in vitalem, starkem Rot. Sie wurde bereits im Laufe des letzten Jahrhunderts auch von der jüdisch-feministischen Bewegung als Prophetin geachtet und hervorgehoben. Königin Esther wird geehrt als Retterin des jüdischen Volkes.

Verbindung zu Hanna Arendt

Im Turmzimmer sind Arbeiten von Marianne Hollenstein zu sehen, Bühnenbildnerin aus Ulm. Sie stellt eine Verbindung zur Schriftstellerin und Philosophin Hannah Arendt her und zeigt in Türmen aus Plastiktüten Schriftspuren, die an Handgeschriebenes erinnern und die sich auf Briefe und Texte von Arendt beziehen.

Im letzten Raum, dem größten sind alle jüdischen Künstlerinnen zusammen: Ruth Schreiber, Riva Pinsky-Awadish, Daphna Awadish, Marlis E. Glaser und Chana Cromer, die Textilien, dünne transparente Stoffe zur biblischen Leah bedruckt, deren Symbole, die Augen, sich auch auf Aspekte ihrer Mutter Leah beziehen. Und am Raumeingang: das Motiv zu Tamar, welches gleichzeitig Titelbild der Einladungen ist.