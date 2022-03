Diese Aktionen liefern Hilfsmittel und retten Flüchtende aus der Krisenregion

Täglich zeigen neue Bilder den Krieg in der Ukraine, von wo sich immer mehr Menschen auf die Flucht begeben. Angesichts dieser Not zeigen Menschen in Laupheim und Umgebung große Hilfsbereitschaft. Manche liefern Hilfsmittel in die Ukraine, andere wollen Flüchtende aus der Krisenregion holen.

Familienmitglieder in Ungarn abholen

In der Nacht auf Samstag ist ein Kleinbus von Reinalter Reisen aus Laupheim in Richtung ungarisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Am Steuer saß Alexander Honcsaruk. Er ist Ukrainer und arbeitet seit sechs Jahren als Fahrer für Reinalter. Diese Woche hat er bereits einen Teil seiner Familie dort abgeholt und in den Landkreis gebracht.

Es ist wichtig, die Grundversorgung sicherzustellen. Maximilian Reinalter

Auch dieses Mal unterstützt das Unternehmen seinen Mitarbeiter, der noch weitere Familienmitglieder retten möchte. Außerdem sollen bei der Fahrt dringend benötigte Hilfsmittel in die Krisenregion gebracht werden. Vor allem seien das Medikamente, Verpflegung und Hygieneartikel, berichtet Geschäftsführer Maximilian Reinalter. „Es ist wichtig, die Grundversorgung sicherzustellen.“

Reinalter und Betriebsleiter Sebastian Wenke freuen sich zudem über mehr als 100 vom Rotary-Club Biberach gespendete Verbandskästen. Außerdem werde vor Ort mit der Caritas zusammengearbeitet. „Um die Medikamente über die Grenze zu bringen“, erklärt Reinalter.

34 Frauen nach Deutschland bringen

Schon Freitagnachmittag war ein Bus des Reiseunternehmens Bottenschein mit Hilfsgütern Richtigung polnisch-ukrainischer Grenze losgefahren. „Das war sehr spontan, wir wurden am Abend vorher gefragt, ob wir die Fahrt machen können“, sagt Horst Bottenschein, Geschäftsführer des Laupheimer Unternehmens. Das Ziel: 34 flüchtende Frauen nach Deutschland bringen.

Wir wissen nicht, was uns vor Ort erwartet. Leona Heine

Mit dabei ist Helferin Leona Heine. Gemeinsam mit der ukrainischen Ärztin Lena Sikyrynska möchte sie die flüchtenden Frauen nach Wangen bringen, wo sie durch die Hilfsorganisation „Hope“ eine Unterkunft finden können. „Wir wissen nicht, was uns vor Ort erwartet“, sagt Heine.

„Wir möchten den Flüchtenden empathisch und offen entgegenkommen.“ Wer Menschen vor Ort helfen wolle, müsse das an der Grenze anmelden, erklärt sie. „Die Gruppe der 34 Frauen ist schon fest bestimmt, weil es sonst vor Ort mit Schleppern gefährlich werden kann“, sagt die 26-jährige Helferin. „Wenn alles nach Plan läuft, sind wir Samstagmorgen wieder zurück“, sagt Heine.

Sammelaktion und Transport in Eigenregie organisiert

Bereits Anfang der Woche hatte ein Kleinbus der Firma Fromm Reisen aus Wain die knapp 1400 Kilometer lange Strecke an die polnisch-ukrainische Grenze zurückgelegt. Im Gepäck: Hilfsmittel und Sachspenden. Die Sammelaktion hatte der Wainer Stefan Helzel in Eigenregie organisiert. „Er hat mir eine WhatsApp geschickt, ob ich am Sonntagnachmittag einen Kleinbus frei habe“, berichtet Geschäftsführer Peter Fromm, der Helzel schon seit Jahren kennt.

Für die Tour habe Helzel in der Nachbarschaft schon Decken, Windeln und andere Hilfsmittel gesammelt. Den Bus stellte ihm Fromm kostenlos zur Verfügung. Am Montag sei Helzel in der Stadt Dorohusk in der Grenzregion angekommen. Noch bis Ende der Woche will er vor Ort bleiben. „Dort hat er schnell gesehen, dass alles, was er mitgebracht hat, dringend benötigt wird“, sagt Peter Fromm.

Ehemaligen Gastmusikern Zuflucht bieten

Auch Michael Porter hat Verbindungen zur Ukraine. Der Leiter der Laupheimer Schlagzeugschule „Rhythmpoint“ war schon selbst in dem Land. „Vor einigen Jahren haben wir eine Ukraine-Tour gemacht und ich war auch an der Hochschule in Odessa als Gastdozent tätig.“ Ukrainische Musiker hätten damals im Gegenzug Laupheim besucht und einige Konzerte gegeben. „Die Jungen waren damals 16 oder 17 Jahre alt“, sagt Porter. Heute seien sie wohl Mitte zwanzig. „Und sie sind vielleicht im Dienst an der Waffe“, vermutet Porter.

„Ich bin von damaligen Laupheimer Gasteltern kontaktiert worden, ob sie jetzt helfen können“, berichtet Porter. Ein älteres Ehepaar habe bereits angeboten, jemanden aufzunehmen. Porter erklärt, er sei jedoch lieber direkt auf das Sozialamt der Stadt Laupheim zugegangen. Ihm sei es wichtig, dass die Hilfe koordiniert ablaufe. Eine Verbindung Porters zur Ukraine hat er zudem über einen ukrainischen Bekannten in Biberach.

Ich habe mich bei ihr ganz konkret nach unseren damaligen Musikern erkundigt. Michael Porter

„Dessen Frau ist die Kulturbürgermeisterin in einer ukrainischen Großstadt“, berichtet Porter. Sie sei in der Nacht in Deutschland angekommen und habe auch schon weitere Familienmitglieder dabei. „Ich habe mich bei ihr ganz konkret nach unseren damaligen Musikern erkundigt“, erzählt er. Denn sein Ziel ist es, mit ihrer Hilfe weitere Menschen aus der Ukraine nach Deutschland zu bringen – vielleicht könnten auch Ehefrauen und Kinder der damaligen Schlagzeugertruppe hierhergeholt werden.