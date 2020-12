Diehl-Mitarbeiter sammeln mit traditioneller „Aktion Glückspfennig“ 7684 Euro

Viele kleine Beträge ergeben eine stattliche Summe, mit der sich Gutes tun lässt. Nach diesem Prinzip funktioniert die „Aktion Glückspfennig“ beim Flugzeugkabinenausstatter Diehl Aviation. Jetzt wurden 7684 Euro an verschiedene Einrichtungen und Privatpersonen ausgeschüttet.

Ein Teil der Spende unterstützt ein Hospiz

1500 Euro erhält das neue Hospiz St. Martinus in Kirchbierlingen. In der ehemaligen Abtresidenz können sich Menschen in ihrer letzten Lebensphase geborgen fühlen und in Würde sterben. Das Hospiz St. Martinus Alb-Donau bietet seinen Gästen nach dem Umbau acht helle und freundliche Einzelzimmer mit Bad und WC. Gästen und Angehörigen steht zudem das große Wohnzimmer des Hospizes zur Verfügung, das mit einer Küche ausgestattet ist. Ebenso wird es einen Raum der Stille geben. Das Hospiz steht allen offen, unabhängig von Alter, Nationalität und Religion. Ein multiprofessionelles Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ist das Herz des Hauses.

1000 Euro sind für das Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „Guter Hirte“ in Ulm. In dem Zentrum muss der Sandspielkasten für stationäre Gäste erneuert werden. Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

Die Kinder und Jugendlichen werden entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten gefordert. Ein klar strukturierter Alltag in einer vertrauensvollen Umgebung soll ihnen Sicherheit und Orientierung in einer für sie schwierigen Lebenssituation geben.

Rohlstuhlsportverein profitiert von Aktion

2184 Euro erhalten die Rollifanten des TSV Rollstuhlsport Laupheim. Der wöchentliche Rollstuhlsport dient der körperlichen Fitness und Verbesserung der Fahrtechnik. Im Vordergrund steht das gemeinsame Erleben bei Spiel, Sport und Spaß.

500 Euro kommen dem Seniorenheim St. Josef in Weihungszell für die soziale Betreuung zugute. Das Betreuungsteam benötigt Spiel-, Bücher-, Gestaltungs- und Aktivierungs-Material. Sieben engagierte Mitarbeiterinnen bilden zusammen jenen Dienstbereich, der sich „Soziale Betreuung“ nennt.

Geld stiftet „sinngebende Tätigkeiten“

Es geht dabei nicht darum, den Bewohnern die „Zeit zu vertreiben“, sondern sie zu beschäftigen. Großer Wert wird auf „sinngebende Tätigkeiten“ gelegt. Die Bewohner können sich aktiv einbringen.

2500 Euro erhält eine Familie aus dem Rottal. Die Mutter, eine ehemalige Mitarbeiterin bei Diehl Aviation, ist schwer erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Familie hat ein elektrisches Zuggerät für den Rollstuhl angeschafft und ist nun mobiler, was er ermöglicht, auch größere Ausflüge zu machen. „Hierbei wollen wir sie gerne unterstützen“, schreibt das „Glückspfennig“-Komitee.