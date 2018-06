Diehl Aerosystems gliedert weitere Firma ein

Zuwachs bei Diehl Aerosystems: Zu dem in Laupheim ansässigen Teilkonzern der Nürnberger Diehl-Gruppe, in dem die Luftfahrtaktivitäten gebündelt sind, gehört jetzt auch die AOA Apparatebau Gauting GmbH.

Das Unternehmen mit Sitz in Gauting bei München wurde aus dem Firmenkreis der Familie Diehl in die Diehl Stiftung & Co. KG übernommen. AOA ist spezialisiert auf das Frischwasser- und Abwassermanagement sowie Rauchmeldesysteme bei Verkehrsflugzeugen. Der Zulieferer hat 475 Mitarbeiter und unterhält einen weiteren Standort in Dresden sowie Kundendienstzentren in Dallas und Singapur. Der Umsatz liegt bei rund 90 Millionen Euro. Seit 1973 zählt AOA zu den Ausrüstern für alle Flugzeuge der Airbus-Familie. Später kamen Boeing, Embraer, Gulfstream und Bombardier als wichtige Kunden dazu.

Mit der Eingliederung bei Diehl Aerosystems soll die Marktposition des Teilkonzerns als Lieferant gesamtheitlicher Kabinensysteme weiter gestärkt werden. Zu Diehl Aerosystems gehören bisher schon Diehl Aircabin in Laupheim (Seiten- und Deckenverkleidungen, Hatracks, Ruheräume, Klimarohre), Diehl Aerospace als Hersteller von Kabinenbeleuchtung, Kabinenelektronik und Avioniksystemen (Standorte sind Überlingen, Frankfurt und Nürnberg) sowie die in Hamburg produzierenden Unternehmen Diehl Service Modules (Bordküchen, Stauschränke) und Diehl Comfort Modules (Bordtoiletten, Waschräume).

Diehl Aerosystems verzeichnete im Geschäftsjahr 2013 zweistellige Zuwachsraten. Der Umsatz kletterte auf 869 Millionen Euro, gegenüber 763 Millionen im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf mehr als 4500.