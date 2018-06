Die Zukunft des Brunnens hängt am Rathaus

Die Felsen, das Wasserspiel, nicht zuletzt der große Laubfrosch inmitten der Anlage sind seit jeher Spielplatz für Kinder und Treffpunkt für Eltern gewesen. Doch auf absehbare Zeit wird es den Brunnen auf dem Marktplatz vor dem Laupheimer Rathaus nicht mehr geben. Er wurde am Dienstag abgebaut und am Mittwoch durch ein Blumenbeet ersetzt, bis sich Grundsätzliches auf dem Marktplatz tut.

Die Technik des Brunnens sei defekt, teilte die Stadt mit, und das Wahrzeichens Laupheims, der große Frosch obenauf, sei verwittert und beschädigt gewesen. Eine aufwendige Sanierung der Anlage hätte angestanden, denn „die Wasserleitung zum Brunnen ist völlig marode“, erklärt Oberbürgermeister Gerold Rechle auf Anfrage den Hintergrund. Auch sei der Laupfrosch längst unansehnlich geworden und müsste erneuert werden. Wenn es nicht die Idee gäbe, das Rathaus in irgendeiner Art zu erneuern. Bekanntlich gibt es dabei zwei Ansätze: Das auch technisch längst überholte Gebäude wird von Grund auf saniert oder es wird gleich komplett abgerissen, und in dem Zuge das Stadtzentrum neu gestaltet.

Welches Modell in welchem Zeitraum einmal Realität werden könnte, ist noch offen, aber Oberbürgermeister Gerold Rechle zeigt sich optimistisch: Er hoffe, nach einem Grundsatzbeschluss schon im kommenden Jahr mit der Realisierung des Großprojekts beginnen zu können, das er schon im Wahlkampfangekündigt hatte.

Sein Ziel sei, in dem Zuge dann auch den weiteren Marktplatz neu zu gestalten. Über das Vorhaben, den Brunnen bis dahin durch ein Blumenbeet zu ersetzen, habe er kürzlich den Gemeinderat informiert. Als Alternative hätte die Leitung aufgebaggert werden müssen und die Reparatur einen „höheren fünfstelligen Betrag“ verschlungen. Das Blumenbeet hingegen sei für rund 2500 Euro entstanden. Er halte den Ersatz daher für „gut vertretbar“. Auch werde an die Kinder gedacht: Für sie sollen ein paar bekletterbare Felsbrocken drum gerum gelegt werden. Und außerdem, so betont Rechle, sei er immer „für mehr Grün in der Stadt“ gewesen.