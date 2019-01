Die „Weltreisenden“ machen Station in den USA

Volkshochschule, Kulturhaus, Museum und Stadtbibliothek setzen ihre „Weltreise“ fort und machen nach den bisherigen Etappen Indien, Osteuropa und Westafrika dieses Mal Station in den USA. In der Zeit vom 15. bis 30. Januar gibt es acht Programmangebote zu politischen, ökonomischen, kulturellen und landeskundlichen Themen.

Zu einem „Bummel durch New York“ lädt Doris Tauber am 15. Januar im VHS-Haus ein. Die Laupheimerin, die in den Vereinigten Staaten gelebt und gearbeitet hat, nimmt ihre Zuhörer an Orte mit, die in Reiseführern höchstens in einem Nebensatz erwähnt werden. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Am Mittwoch, 16. Januar, spricht Sabrina Fritz über „Die USA und die Weltwirtschaft“. Die Referentin hat sechs Jahre als ARD-Hörfunkkorrespondentin aus Washington berichtet, jetzt leitet sie das Wirtschaftsressort von SWR aktuell. (Galerie Schranne, 18.30 bis 20 Uhr, Eintritt frei)

„Populismus von rechts und links? Die politische Kultur der USA“ heißt der Vortrag von Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte in München, am Montag, 21. Januar. Er analysiert die zeithistorischen Hintergründe für die aktuelle Lage im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ (Galerie Schranne, 18.30 bis 20.30 Uhr, Eintritt frei).

Am Donnerstag, 24. Januar, zeigt das Laemmle-Kino im Schloss den Film „Wer die Nachtigall stört“ von 1962, nach dem Roman von Harper Lee. Geschildert wird darin der alltägliche Rassismus in den amerikanischen Südstaaten der 1930er-Jahre. (19 Uhr)

„Retro Bluegrass“ spielen Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys am Freitag, 25. Januar, im „Schlosscafé“. Die fünf Italiener pflegen den wilden, rauen Sound der frühen Jahre und benötigen ein einziges Mikro, um das sie sich gruppieren. (20 Uhr, Karten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro).

Nationalparks, Menschen und Städte im Westen der USA porträtiert Heiko Beyer am Sonntag, 27. Januar, in einer Multivisionsshow im Kulturhaus. Beyer war auch schon bei den Laupheimer Fototagen zu Gast. (17 Uhr, Karten im Vorverkauf 10 Euro, ermäßigt 5 Euro; an der Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 6 Euro)

Key West, Floridas südlichsten Punkt, beschreibt Doris Tauber am Mittwoch, 30. Januar, im VHS-Haus, Bahnhofstraße 8. Außerdem backt sie mit den Teilnehmern einen Key Lime Pie, Floridas Nationaldessert. (18.30 bis 20 Uhr, Kosten: 8 Euro; zuzüglich Lebensmittel, zu zahlen im Kurs)

Die Stadtblibliothek Laupheim bietet vom 16. bis 26. Januar Literatur zur Themenwoche: politische und geografische Informationen über die USA, aktuelle Reiseführer, Koch-bücher und Bücher für Kinder und Jugendliche.