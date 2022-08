Die Welt lässt sich nicht im Vorbeigehen retten

Ganz so einfach ist das mit der Weltrettung nicht. Das stellten die Schüler der Kursstufe 1 des Carl Laemmle Gymnasiums in der letzten Schulwoche bei der Simulation „Politik & Internationale Sicherheit“ (Pol&IS) fest. Hinter Pol&IS verbirgt sich ein mehrtägiges interaktives Planspiel, das von Jugendoffizieren der Bundeswehr angeleitet wird. In diesem werden politische, ökonomische und auch ökologische Aspekte der internationalen Politik durchgespielt.

Als Basis wird in vereinfachter Weise der politische, wirtschaftliche und militärische Aufbau der Welt nachgestellt. Selbst als Regierungschef einer mächtigen Weltregion oder als Chef der Weltbank kann man nicht einfach mal internationale Probleme im Vorbeigehen regeln. „Da spielt so viel rein, das ist ganz schön komplex“, stellte eine Schülerin beim Studieren der Spielanleitung fest.

Als Vertreter verschiedener Regionen wie Europa, Afrika oder China mussten die Schülerinnen und Schüler einmal dafür Sorge tragen, ihre Regionen ausreichend mit allen notwendigen Gütern wie Nahrungsmittel und Rohstoffen zu versorgen. Hinzu traten aber auch in jedem „Pol&IS-Jahr“ aus der Realität bekannte internationale Probleme wie Piraterie, Terrorismus, Hungersnöte oder ein wachsender Müllberg. Diese bildeten für alle Pol&IS-Regionen große Herausforderungen. In internationalen Handelsrunden und Staatsministertreffen wurden diese globalen Schwierigkeiten in großer Runde debattiert.

Adrian Klein, Jugendoffizier der Bundeswehr in Ulm, war begeistert vom Engagement der CLGler: „Toll, wie sehr die Schüler in ihren Rollen aufgehen und ihre Positionen vertreten.“ Da jede Region ihre eigenen Nöte und Interessen im Blick behalten musste, verliefen die internationalen Treffen nicht immer einfach. Dasselbe galt für die jedes Jahr einberufene UN-Generalversammlung, in der sich die Regierungschefs und die Vertreter der Vereinten Nationen und der Nichtregierungsorganisationen manches hitzige, aber auch humorvolle Wortgefecht lieferten. Hierbei hatte der UN-Generalsekretär manchen Staatschef zur Räson zu rufen. Hinter dem Rücken anderer Regionen ausgehandelte Geheimabkommen über die Aufteilung des Nordpols sorgten auch für Gesprächsstoff in den Pausen und während der Mahlzeiten. Dank der hervorragenden Arbeit der Weltpresse blieb solche Geheimdiplomatie aber nicht lange unentdeckt.

„Pol&IS schärft bei den Schülern vor allem das Verständnis für den Ablauf politischer Prozesse“, erklärten die Gemeinschaftskundelehrer Katharina Maier und Georg Arnold den Mehrwert der Simulation für die politische Bildung der Schüler. Insgesamt setzten sich folgende Erkenntnisse durch: Im Vorbeigehen und im Alleingang lässt sich ein komplexes internationales Problem nicht lösen. Auch die anderen haben berechtigte Interessen und Sichtweisen. Und: Das gemeinsame Suchen nach Lösungen und Kompromissen im Dialog ist der vielversprechendste Weg zur Bewältigung globaler Krisen.