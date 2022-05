Die Tradition bleibt erhalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mehr als 40 Jahren feiert der Fischerverein Obersulmetingen sein Fischerfest am 1. Mai, bis vor sechs Jahren noch am Nodenensee, jetzt im Zelt beim Fischerheim. Das Fischerfest und das Brunnenfest tragen einen erheblichen Teil zur Finanzierung der Vereinsaktivitäten bei und können nur durch die Mithilfe fast aller Mitglieder ausgerichtet werden.

Bedenken im Vorfeld, dass das Fest in Zukunft nicht mehr weitergeführt werden kann, da das Festangebot im Umfeld immer größer wird, haben sich nicht bestätigt. Die geräucherten Forellen und die selbst gemachten Kuchen sind eine Delikatesse, die so nicht oft angeboten werden. So bot das Fischerfest am 1. Mai, das mit dem Verkauf der Forellen um 9 Uhr begann, bis in den Abendstunden tolle Stimmung. Für den Verein war dies ein Erfolg und dieser dankt der vielen Besucher aus nah und fern.