Die Störche sind wieder da

Seit gut zwei Wochen sind sie wieder aus dem Winterurlaub zurück, die Störche auf dem Dach der Kronenbrauerei.

Für ein Willkommensfoto standen sie vorerst nicht zur Verfügung: Immer, wenn sich ein SZ-Mitarbeiter aufgemacht hatte, um die beiden zu fotografieren, waren sie ausgeflogen. Am Freitagmorgen erwischte die SZ jedoch den richtigen Zeitpunkt: Er schaute neugierig in Richtung Kamera, während ihr der Fototermin zur frühen Stunde offenbar nicht so richtig passte...