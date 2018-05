Die Sonne strahlt über der Höhenanlage

Das Höhenanlagenfest des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Laupheim (VVL) ist am gestrigen Fronleichnamstag von strahlendem Sonnenschein begleitet worden. Noch am Mittwoch hatten dunkle Gewitterwolken für ein mulmiges Gefühl bei den Organisatoren gesorgt, hatte das Fest doch in den vergangenen Jahren immer mal wieder buchstäblich ins Wasser fallen müssen. Doch dieses Jahr zeigte sich Petrus den Besuchern in der Höhenanlage gewogen.

Bereits mehr als 20 Mal haben die Mitglieder des 1879 gegründeten VVL mit viel Engagement und Freude das beliebte Fest in der Höhenanlage ausgerichtet. Schon früh am Morgen wurden Bierbänke aufgestellt, eine Theke für das umfangreiche Kuchenbüffet errichtet und direkt daneben eine kleine Weinlaube platziert. Ein Getränkepavillon sowie ein Imbisswagen ergänzten das Angebot.

Angeregte Gespräche

Schnell waren die schattigen Sitzplätze belegt und dort, wo sich vor mehr als 100 Jahren einmal eine Konzert- bzw. Theaterbühne befand, ließ es sich bei Bratwurst und Bier, Kaffee und Kuchen oder einem guten Tropfen Wein hervorragend verweilen. Jung und Alt saßen bei angeregten Gesprächen zusammen und genossen den herrlichen Tag unter den ausladenden Baumkronen.

Federführend für die diesjährige Ausrichtung des Festes waren einige der Boulespieler. Helfende Hände werden weiterhin immer gesucht. Mit dem Flyer „Werden Sie Mitglied“ wirbt der Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim um neue Mitglieder, um die vielen Projekte, die es neben dem Höhenanlagenfest noch gibt, betreuen zu können.