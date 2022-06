Die Sonne im Teleskop – Pluto im Sternentheater

Nach dem Wegfall der Hygieneauflagen für die Fernrohrbeobachtung in der Sternwarte bietet die Volkssternwarte Laupheim ab Sonntag, 5. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr wieder an, die Sonne live durch Teleskope zu beobachten. Zum Einsatz kommen dabei zwei speziell ausgerüstete Linsenfernrohre.

Eines dieser besonderen Linsenfernrohre wird mit einem Objektivfilter ausgestattet, um das einfallende Sonnenlicht so weit zu reduzieren, dass gefahrlos die Sonnenoberfläche mit den Sonnenflecken beobachtet werden kann. Das zweite lässt durch einen Spezialfilter nur das Licht einer bestimmten Wellenlänge durch. Mit diesem „Trick“ können besonders Gasausbrüche am Sonnenrand ideal sichtbar gemacht werden.

Die Besucher können spektakuläre Bilder erwarten. Da das Teleskopbild variabel vergrößert werden kann, ist die Sonne nicht nur bildfüllend im Überblick zu sehen. Bei höherer Vergrößerung zeigen sich Details wie zum Beispiel die ausgefransten Ränder der Sonnenflecken.

Durch den elfjährigen Sonnenzyklus, der derzeit wieder eine aufsteigende Tendenz zeigt, erwarten die erfahrenen Beobachter, die sonntags die Besucher betreuen und gerne Tipps und Informationen weitergeben, eine zunehmende Zahl an Sonnenflecken und Gasausbrüchen.

Planmäßig gibt es die Sonnenbeobachtung in der Sternwarte ab 5. Juni im 14-tägigen Rhythmus. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Himmel fast wolkenfrei präsentiert. Ob die Sonnenbeobachtungen stattfinden, ist im Spielplan des Planetariums unter www.planetarium-laupheim.de ersichtlich. Im Planetarium gibt es an den Pfingstfeiertagen und an Fronleichnam nachmittags zusätzliche Vorführungen der Show „Pluto – Es war einmal ein Planet“.