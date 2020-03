Die Seelsorgeeinheit soll enger zusammenwachsen

Im Namen von Bischof Gebhard Fürst ist Dekan Sigmund Schänzle in der Seelsorgeeinheit Laupheim unterwegs gewesen: Er besuchte die Kirchengemeinden Baustetten, Laupheim, Obersulmetingen und Untersulmetingen. Die Pastoralvisitation findet ungefähr alle fünf Jahre statt. Dieses Jahr standen vor allem die Ergebnisse des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ im Mittelpunkt. Der aktuelle Stand, anstehende Fragen, Herausforderungen und Ziele sind in einem Pastoralbericht zusammengefasst – zum Abschlussgespräch kamen Dekan Sigmund Schänzle und Dekanatsreferent Philipp Friedel mit den gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte und dem Pastoralteam der Seelsorgeeinheit im katholischen Gemeindehaus Untersulmetingen zusammen.

Vieles wurde in den vergangenen Jahren bewegt. Pfarrer Alexander Hermann betonte, dass der Prozess nicht als additiv, sondern als komplementär verstanden worden sei. Er betonte: „Die Kirchen in Laupheim sind im Spiel.“ Er verwies auf die lange Liste des kirchlichen Engagements in der Seelsorgeeinheit: zum Beispiel die Sternsingeraktion, Schülergottesdienste und die caritative Arbeit.

In der Zeit des diözesanen Prozesses haben die Kirchengemeinden ihre Zusammenarbeit: Sie veranstalteten einen gemeinsamen Klausurtag aller Kirchengemeinderäte, schufen die Stelle für einen gemeinsamen Jugendreferenten und beschlossen, dass jährlich ein ökumenischer Jugendtag stattfinden soll. Außerdem sollen in der gesamten Seelsorgeeinheit Alphakurse angeboten werden.

Im Gespräch wurde deutlich, dass das nur der Anfang war: Weil Pfarrer Andreas Ochmann im Herbst 2022 in den Ruhestand geht, müsse die Seelsorgeeinheit die Zusammenarbeit noch intensivieren, so die Meinung der Gesprächsteilnehmer. Dabei solle auch die muttersprachlich kroatische Gemeinde im Blick bleiben und ein gemeinsamer Internetauftritt der Seelsorgeeinheit geschaffen werden. Weitere Themen im Gespräch waren das neue Gemeindehaus in Laup-heim, das originäre Profil der Kirchengemeinden, die gemeinsame Gemeindewallfahrt, das angedachte Konzept zur Ehevorbereitung und die Bestattungskultur.

Dekan Schänzle lobte das vielfältige Engagement in der Seelsorgeeinheit. Er betonte, dass er die Seelsorgeeinheit auf einem guten Weg sehe. „Danke für ihr Engagement und Ihre Zeit“, sagte er. Der lebendige Austausch zeugt für mich von einem gesunden und positivem Selbstbewusstsein.“

Beim anschließenden Gottesdienst in der Otmarskapelle in Untersulmetingen kam Dekan Schänzle auf den Wandel der Kirche zu sprechen: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Windmühlen bauen und den guten Geist, der Sie in Bewegung hält. Sie alle sind eingeladen, Ihre Geistesgaben einzubringen.“