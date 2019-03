Die schwungvolle Geschichte von Paul und Roki

Schon Riesenstimmung herrschte am Montagmorgen in der Laupheimer Stadtbibliothek. Der Grund war die musikalische Lesung des Kinderbuchautors und Musikers Andreas Hüging, der den eingeladenen rund 50 Drittklässlern von der Anna-von-Freyberg-Grundschule sein Buch „Roki - mein Freund mit Herz und Schraube“ in einem schwungvollen Mitmach-Programm vorstellte.

Andreas Hüging verstand es, die Kinder von Anfang an zu fesseln mit seiner Geschichte von Paul und Roki, die er spannend und lustig vortrug – und immer in Interaktion mit seinem Publikum.

In dem Buch geht es um Paul, der in der Werkstatt des Erfinders Adam Batomil den kleinen selbstlernenden Roboter Roki entdeckt. Paul ist fasziniert von dem schlauen Kerl, der in null Komma nix sprechen und laufen lernt und sogar lachen kann, obwohl Batomil das gar nicht programmiert hat.

Roki hat seinen eigenen Kopf und ist eines Tages aus der Werkstatt verschwunden um die Stadt zu erkunden. Paul setzt alles daran, seinen neuen Freund wiederzufinden, zuerst in der Pizzeria und danach im Zoo, was ein sehr turbulentes Abenteuer wird. Dazwischen sang er seine selber komponierten frechen, rockigen Lieder und Rapp-Songs. Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert mit dabei, klatschten und sangen mit.

Musiker und Texter

Ursprünglich arbeitete der in Berlin lebende Andreas Hüging mehr als 20 Jahre als Musiker, Texter und Komponist. In dieser Zeit hat er zahlreiche CDs veröffentlicht, Musiktitel für Filme geschrieben und ist mit verschiedenen Bands durch Europa und die USA getourt. Seit 2013 schreibt er Kinder- und Jugendbücher, auch mit Angelika Niestraht, und entwickelt dazu Bühnenshows mit Musik, bei denen er alle seine Talente zum Einsatz bringt. Im Herbst wird das zweite Roki-Buch und das Hörbuch dazu mit neuen Songs herauskommen, auf das sich die Laupheimer Grundschüler sicher schon freuen werden.