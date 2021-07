Die „Schwäbische Zeitung Laupheim“ verlost Tickets

Am Mittwoch, 7. Juli, sollte die Open-air-Veranstaltungsreihe im Schlosshof beginnen. Weil Regen vorhergesagt ist, werden nun aber sämtliche Veranstaltungen in das Kulturhaus verlegt.

Außerdem gibt es Tickets zu gewinnen: Für das Konzert mit Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle am Mittwoch, 20 Uhr, verlost die „Schwäbische Zeitung“ vier Mal zwei Karten. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail an redaktion. laupheim@schwaebische.de mit dem Betreff „Verlosung“. In der Mail sollten der Name, die Adresse und auch eine Telefonnummer vermerkt sein. Wir melden uns bei den Gewinnern. Einsendeschluss ist heute Dienstag, 6. Juli, um 15 Uhr. Die Karten für die folgenden Veranstaltungen werden in den kommenden Tagen verlost.