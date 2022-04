Die „Schwäbische Zeitung“ sucht die schönsten Maibäume in und um Laupheim

Nach einer pandemiebedingten Durststrecke von zwei Jahren dürfen sich Vereine und andere Gruppen freuen: Der Maibaum-Wettbewerb, den die „Schwäbische Zeitung“ gemeinsam mit der Kronenbrauerei Laupheim veranstaltet, lebt wieder auf.

Dafür ist wieder die Mithilfe der „Baumsteller“ gefragt, denn sie müssen sich bis Dienstag, 26. April, bei der „Schwäbischen Zeitung“ für den Wettbewerb anmelden. Bewertet werden die bunt geschmückten Riesen auch dieses Mal in drei Kategorien: Tradition, Kunst und Originalität.

Liebevolle Details können zum Sieg verhelfen

Anfang Mai macht sich dann die bewährte Maibaum-Jury auf den Weg und wird die angemeldeten Bäume begutachten. Leicht wird das vermutlich nicht, dürften sich die Maibaum-Stellerinnen und -Steller nach zweijähriger Pause doch sicher besonders viel Mühe geben beim Herausputzen der markanten Wahrzeichen. Bunte Bänder, aufwändige Schnitzereien, liebevolle Details können hier zum Sieg verhelfen.

In jeder Kategorie wird ein Siegerbaum gekürt; die drei Gewinnergruppen erhalten von der Kronenbrauerei je ein 50-Liter-Fass Bier – für eine Maibaum-Hockete vielleicht? Außerdem gibt es noch Überraschungspreise.

Schönster Baum bekommt den „Preis des Landrats“

Damit nicht genug. Es gibt noch eine Auszeichnung: 2019 wurde erstmals der „Preis des Landrats“ vergeben. Dieser gebührt dem Baum im Kreisgebiet, der die Online-Abstimmung gewinnt.

Auch in diesem Jahr winken dem erstplatzierten Baum, beziehungsweise seinen Erbauern, 500 Euro in bar.

Hier kann man sich für den Wettbewerb anmelden

Gruppen und Vereine, die am Maibaum-Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ teilnehmen möchten, können sich bis 26. April anmelden. Das geht ganz einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Maibaum 2022“ an redaktion.laupheim@schwaebische.de. Benötigt werden folgende Daten: Name des Vereins/der Gruppe, Ansprechpartner mit Vor- und Zuname, Adresse, Telefon, E-Mail und die Angabe, wo der Maibaum steht.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung des Gewinns und Rechtsweg sind ausgeschlossen.