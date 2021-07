Die „Schwäbische Zeitung Laupheim“ verlost Tickets für die „Nacht der Poeten“

Weil Regen vorhergesagt ist, werden sämtliche Veranstaltungen der „Kultur im Schlosshof“-Reihe in das Kulturhaus verlegt. Dort stehen aufgrund des Hygienekonzepts nur 180 Plätze zur Verfügung.

Wie auch für die Konzerte am Mittwoch- und Donnerstagabend verlost die „Schwäbische Zeitung“ Tickets für die beiden nächsten Veranstaltungen, die Nächte der Poeten. Die finden am Freitag, 9. Juli, und am Samstrag, 10. Juli, jeweils um 20 Uhr statt. Auftreten werden unter anderen Jess Jochimsen (Foto), Franziska Wanninger, Eva Karl Faltermeier und Sarah Schmidt.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail an redaktion.laupheim@schwaebische.de mit dem Betreff „Verlosung Nacht der Poeten“. In der Mail sollten der Name, die Adresse und auch eine Telefonnummer vermerkt sein. Wir melden uns bei den Gewinnern. Einsendeschluss ist heute Donnerstag, 8. Juli, um 15 Uhr. Die Karten können an der Kasse abgeholt werden. Die Karten für die folgenden Veranstaltungen werden in den kommenden Tagen verlost. Foto: Privat