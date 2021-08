Im Lockdown liegengeblieben: Sammelzentrale bietet Sonderverkauf von Kleidern an

Sonderverkauf von Neuwaren am Freitag, 6. August, von 16 bis 20 Uhr, und am Samstag, 7. August, von 9.30 bis 14 Uhr in der Halle der Sammelzentrale, Fockestraße 23, in Laupheim.

Während der Marktzeiten hat auch der Second-Hand-Laden (Eingang links von der Halle) geöffnet und bietet Gebrauchtkleidung im Sommerschlussverkauf. In beiden Räumlichkeiten herrscht Maskenpflicht.