Die Rutschpartie nach der Bahnfahrt

Der Schneefall am Samstag ist für die einen Anlass zu Winterspaß gewesen – für andere Grund zu Frust über die winterliche Beschwernis. Am Laupheimer Westbahnhof überwog deutlich der Verdruss – zumindest an den hinteren Bahngleisen, die nur durch eine offene Unterführung erreichbar sind. Wer diese Gleise am Wochenende verlassen wollte, musste dies über von Schnee bedeckte Treppen tun, die auch nach 36 Stunden noch nicht geräumt waren – ebenso wenig wie die Parkplätze am Bahnhofsgelände.

Vorsichtig die Treppe hinunter

Sie sei ja eigentlich sportlich, schimpfte eine Leserin, die am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr mit der Bahn am Westbahnhof ankam. Aber wie alle anderen, musste sie sich ganz vorsichtig am Geländer die Treppe runter und wieder hinauf hangeln, weil die Stufen schneebedeckt und von den vielen Tritten der Fahrgäste mittlerweile auch vereist gewesen seien. Der Bahnsteig selbst sei nur knapp geräumt gewesen: „eine Schippe breit.“ Eine Besichtigung am Montag bestätigte ihre Aussage, und auch ein Bahnsprecher räumt ein, dass der Winterdienst seine vertragliche Aufgabe nicht erfüllt habe.

Die Bahn tätige diesen Dienst nicht selbst, erklärte der in Stuttgart ansässige Bahnsprecher auf Anfrage. Vielmehr habe ein auf Reinigung und Winterdienst spezialisiertes Unternehmen aus der Region den Auftrag, bei Wintereinbrüchen für eine gefahrlose Nutzung des Bahngeländes zu sorgen. Heißt: Es solle komplett geräumt werden, inklusive der Treppen. Das sei wohl diesmal nicht geschehen. „Wir nehmen das zum Anlass, diese Leistung einzufordern“, sagte der Sprecher am späteren Montagnachmittag.

Keine Erklärung hatte der Bahnvertreter aber zunächst für den nächsten Verdruss vom Sonntagnachmittag: Der Kleinbus nach Laupheim konnte nicht alle Passagiere mitnehmen, weil die hintere Sitzbank defekt waren, erklärte jene verärgerte Leserin. Auch der Vorschlag junger Leute, dann eben für das kurze Fahrstück auf dem Boden zu sitzen, kam nicht an: Das sei nicht erlaubt, erklärte die Fahrerin. Und sie könne auch nicht noch einmal fahren, damit alle Reisenden Laupheim erreichen. Er müsse erst einmal die zuständie Bahntochter RAB erreichen, sagte der Sprecher. Immerhin: Die Räumung des Bahngeländes sei inzwischen geschehen.