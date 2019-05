Die Olympia muss gewinnen

Nach dem letzten Auswärtsspiel der Saison kann der Abstieg des FV Olympia Laupheim aus der Fußball-Verbandsliga schon besiegelt sein. Die Blau-Weißen gastieren am Sonntag beim VfL Nagold. Das Spiel wird allerdings im Nachbarort Gündringen um 15 Uhr angepfiffen. Da der Rasen im Nagolder Fleckenstein-Stadion nach wie vor gesperrt ist, findet auch dieses Spiel wieder in Gündringen statt.

Totgesagte leben länger. So dürfte die Stimmungslage in Laupheim nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FV Löchgau beschrieben werden. Noch hat der FV Olympia Laupheim tatsächlich die minimale Chance auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Voraussetzung sind zwei Siege gegen die Konkurrenz aus Nagold und Neckarrems. „Der Punktgewinn von Nagold in Essingen hat mir natürlich nicht gefallen, aber bei erst sechs Punkten in der Rückrunde sollte man nicht nach anderen schauen“, sagt Laupheims Trainer Hubertus Fundel. Dennoch habe der Erfolg gegen Löchgau sehr gut getan, zumal auch die erste Hälfte sehr gut aussah. Fundel setzt auch deshalb auf denselben Kader auch in Nagold. „Wir werden dort natürlich nicht ins offene Messer laufen, aber wir müssen schon auch mutig nach vorn spielen“, erklärt Fundel schemenhaft die taktischen Vorgaben. Es soll alles probiert werden, um das Unmögliche vielleicht doch noch möglich zu machen. Wille und Leidenschaft, sich für die Olympia reinzuhängen, werden gefragt sein.

Die Schwarzwälder stehen aktuell auf dem Relegationsplatz und sind auch noch nicht aller Sorgen ledig. Mit Neckarrems und Tübingen wird dieser Rang ausgespielt. Ob Breuningsweiler oder eben Laupheim noch eingreifen können, bleibt offen. Zwei Personalentscheidungen haben in dieser Woche auch das Trainingsgelände der Olympia beschäftigt. Manuel Hegen, dessen Abschied aus Laupheim schon länger feststand, schließt sich dem TSV Essingen an. Der 26-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag.

Nick Seemann kommt

Aber auch ein neuer Spieler wird zur Olympia stoßen. Von der U19 des SSV Ulm 1846 kommt Nick Seemann nach Laupheim. „Seemann ist ein defensiver Allrounder, der uns trotz seiner Jugend sicher in der neuen Spielzeit helfen kann ist Fundel von den Qualitäten des 19-Jährigen überzeugt.

Wer letztlich in Nagold die Kastanien aus dem Feuer holen soll, wird der Laupheimer Trainer erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend oder sogar erst nach dem Warmlaufen in Nagold/Gündringen entscheiden. „Über die eine oder andere Position und Personalie mache ich mir noch Gedanken.“