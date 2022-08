Die ökologische Krise aus Sicht der Tora

Nicht zum ersten Mal hat die landeskirchliche Arbeitsgruppe „Wege zum Verständnis des Judentums“ Tora-Lernwochen veranstaltet, also Bibelabende mit einem spezifisch jüdischen Blick auf Texte der hebräischen Bibel, die wir Christen das Alte Testament nennen.

Zu einem festgelegten Thema finden die vier Abende umfassenden Seminare in ausgewählten Gemeinden der Evangelischen Landeskirche statt, unter Leitung von jüdischen Lehrern, in der Regel stammen Sie aus Israel und zählen sich zur orthodoxen Strömung im Judentum.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim und das Museum zur Geschichte von Christen und Juden beteiligten sich in diesem Jahr zusammen mit dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben an der sommerlichen Tora-Lernwoche.

Das Thema Top-aktuell: „Schöpfer, Schöpfung und Umwelt. Die Bedeutung von Texten der hebräischen Bibel in der ökologischen Krise.“

Jüdischer Gastredner in Laupheim war Dr. Yeshaya Balog, der in Deutschland studiert und auch gelehrt hat und jetzt in Israel lebt und unterrichtet.

Trotz des sommerlichen Wetters fanden sich an allen Abenden zwischen zwölf und 20 wissbegierige Menschen im Evangelischen Gemeindehaus ein – mit unterschiedlichen Voraussetzungen: manche interessierte das Thema Ökologie, manche waren froh, einmal wieder „in echt“ zusammenzusitzen und zu diskutieren. Von „Ich habe keine Ahnung von Theologie, will aber mal sehen, wie so ein Rabbi das Thema angeht“ bis zum angehenden Theologiestudenten mit absolviertem Hebraicum reichte die Spanne der Teilnehmenden. Und dass Laupheim eine gewisse Dichte an kritischen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern zu bieten hat, wurde angesichts einiger Beiträge zu „Schwarzen Löchern“ und zu Aufnahmen des James-Webb-Teleskops auch schnell klar.

Dr. Yeshaya Balog war ein Hauptgewinn für die Runde. Sehr gescheit und doch unterhaltsam schaffte er es, den Teilnehmenden Texte der Bibel aber auch ihre unterschiedlichen Deutungen durch unterschiedliche rabbinische Schulen nahe zu bringen. Immer wieder zeigte er an Hand von Erlebnissen aus Israel, wie pragmatisch mitunter mit den religiösen Vorschriften umgegangen wird.

Und so blitzten einige Erkenntnisse auf: Dass uns Schöpfungsgeschichte und Psalmen Achtung und Ehrfurcht vor der Schöpfung und dem Leben lehren. Dass die so wichtige Einhaltung des Schabbat ein Hinweis ist, dass wir Menschen innehalten müssen, Abstand nehmen, nachdenken. Und auch: Die Lehren der Tora von Sabbat- und Erlassjahr – die Natur, auch der Mensch, braucht Ruhe, alles braucht die Chance, sich zu erholen.

Die Abende waren intensiv, der weite Weg, auf den Yeshaya Balog seine Schülerinnen und Schüler mitnahm, kann hier nur skizziert werden. Es wurde auch hebräisch gesungen und viel gelacht.