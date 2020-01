Die Musiker beherrschen Klamauk und Ernst

In den Stadtfarben grün-weiß-rot ist der Programmflyer zum Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters dieses Jahr gehalten: „Damit wollen wir unseren Glückwunsch zur Großen Kreisstadt ausdrücken“, sagte Richard Brenner, Musikschulleiter und Kontrabassist des Orchesters. „Glückwunsch“ war auch der Titel des Konzerts am Vorabend des Festakts zur Erhebung zur Großen Kreisstadt. Damit gratulierte das 1991 gegründete Ensemble sich selbst zum 25. Geburtstag. Glücklicherweise hatte auch das Publikum im ausverkauften Kulturhaus etwas davon, nämlich wie jedes Jahr einen äußerst unterhaltsamen Konzertabend mit ausgezeichneten Musikern und der Sopranistin Maria Rosendorfsky.

Johann Strauß darf bei keinem Neujahrskonzert fehlen. Doch nicht mit einem Walzer, sondern dem Einzugsmarsch aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ eröffnete das Salonorchester unter Leitung des Stehgeigers Petr Hemmer das Programm mit Konzertstücken aus den vergangenen 25 Jahren. Der Walzer kam dann von Franz Lehar: „Gold und Silber“ ließen die Musiker, allesamt Lehrkräfte der städtischen Musikschule Gregorianum, mit Akzenten von silberheller Flöte, Klarinette und Glockenspiel erklingen.

Diva vom Pfarrstadel

Den ersten Auftritt hatte Maria Rosendorfsky mit der Opernarien-Parodie „Canto dolciamente Pipo“ von Anna Russell. Herrlich verschroben nörgelte sie als Diva des „renommierten Bihlafinger Pfarrstadels“ an dem Orchester herum, unterbrach sich selbst, um Seitenhiebe auf den Stehgeiger auszuteilen oder mal kurz in ihrer Handtasche zu kramen. Die groß angekündigte Cadenza endete allerdings nicht mit mindestens einem dreigestrichenen F, sondern um etliches darunter. Erstaunlich dann, wie schnell Solistin und Orchester vom Klamauk auf Ernst umschalten konnten: Dem vor Kurzem verstorbenen Alt-Bürgermeister Otmar Schick widmeten sie die „Letzte Rose“ von Friedrich von Flotow; innig ließ die Rosendorfsky ihren warmen Sopran aufblühen und zurücksinken, sacht begleitet mal nur vom Klavier, mal von den Streichern oder Bläsern.

Danach jagte wieder ein Highlight das andere: Akzentuiert der Tango „La Cumparsita“ mit dem großen Auftritt des Akkordeons, temperamentvoll der „Andalusische Tanz“ und natürlich der Czardas von Vittorio Monti: Wunderbar kommunizierten die Geige von Petr Hemmer und die Klarinette von Lothar Hammer. Während der erste Konzertteil der klassischen Kaffeehausmusik gewidmet war, herrschte nach der Pause lässige Jazzclub-Atmosphäre. Das Salonorchester mutierte zum Jazzorchester und Maria Rosendorfsky überzeugte auch mit samtigem Jazz-Timbre, etwa bei „My funny Valentine“ und „My baby just cares for me“. Saxofon- oder Posaunensoli wurden spontan beklatscht, wie es im Jazz üblich ist.

Zickig und spitzbübisch

Mit dem Song „Cabaret“ präsentierte sich Maria Rosendorfsky zickig, nachdenklich oder spitzbübisch und erntete dafür einen Riesenapplaus. Phänomenal war ihre Wandlungsfähigkeit jedoch in „The Girl from 14 G“, das von alltäglichen Problemen in einem Mehrfamilienhaus berichtet: Da war sie mal das stille Mäuschen, mal die „Königin der Nacht“-probende Opernsängerin oder der röhrende Rocksänger, dazwischen die Erzählerin.

Allen Akteuren galt der prasselnde Schlussapplaus. Vom Freundeskreis der Musikschule gab es außerdem eine Geburtstagstorte, die die Musiker nach drei Zugaben – darunter der obligatorische Radetzkymarsch – im Foyer mit ihren Gästen teilten.