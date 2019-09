Die Laupheimer Volkshochschule nimmt die digitale Arbeitswelt und Nachhaltigkeit in den Fokus

Am Freitag, 20. September, feiert Laupheim das 100-jährige Bestehen der Volkshochulen. Die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 16.30 Uhr in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule. Von 19 bis 23 Uhr gibt es im VHS-Gebäude in der Bahnhofstraße 8 eine Ausstellung, Musik, Literatur, Digitale Lernwelten, Vorträge und die Präsentation des Jubiläumskochbuchs der Stadt Laupheim.