Die lässige Nina erobert die Herzen

Die Familie Wahlenmayer aus Laupheim hat den Urlaubsfotowettbewerb der Schwäbischen Zeitung Laupheim gewonnen. Das Bild der Enkelin vor der Abreise gefiel der Jury am Besten, die Plätze zwei und drei gingen an den Laupheimer Edwin Bogenrieder beziehungsweise Jürgen Fahleker aus Oberholzheim für ihre stimmungsvollen Fotos auf den Malediven und am Gardasee.

Eine stramme Haltung wie Billy The Kid vor dem Duell, die linke Hand lässig in der Hosentasche, die rechte cool am gepackten Koffer, die Zungenspitze zwischen den Lippen, dazu Strohhut, Sonnenbrille, Crocs und bunte Kleidung: Die kleine Nina erweckt auf dem vom Opa Peter Wahlenmayer geknipsten Foto den Eindruck, als sei sie mit ihren eineinhalb Jahren schon Sammlerin von Bonusmeilen. Auf jeden Fall hat das Mädchen nicht nur die Herzen von sicherlich vielen SZ-Lesern, sondern auch der Jury erobert. „Sympathisch, cool, ein farbenfrohes Outfit – da passt alles“, lautete das Urteil. Horst Bottenschein drückte es so aus: „Der Gesichtsausdruck sagt: Um die Organisation brauche ich mich nicht zu kümmern, gleich geht’s los.“

Doch nicht nur die Siegeraufnahme, auch viele weitere der insgesamt 87 eingesendeten Fotos (im Vorjahr waren es 70) haben die Jury begeistert. „Schön, dass wir die Resonanz um mehr als 20 Prozent steigern konnten“, sagte Bottenschein. Otto Marx vom Laupheimer Fotokreis gefiel die Vielfalt an Motiven und der Ideenreichtum der SZ-Leser. „Man hat gesehen: Die Leute haben sich Gedanken gemacht, auch wenn bei der einen oder anderen Aufnahme noch eine Optimierung bei den Themen Schärfe/Unschärfe, Lichtverteilung oder Bildausschnitt möglich gewesen wäre“, fügte der Experte an.

Bei Platz zwei fiel die Wahl auf Edwin Bogenrieders Malediven-Foto, weil es Fernweh nach dem Motto „Genau da will ich hin!“ auslöst, aber auch die Ruhe ausdrückt, die viele im Urlaub suchen. Die Aufnahme von Jürgen Fahleker am Gardasee überzeugte ebenfalls durch ihre schöne Lichtstimmung, den gelungenen Bildaufbau und die Tatsache, dass die Bewegung der Wellen und Wolken gut eingefangen wurden.

Ähnliches gilt für das Island-Foto von Elke Maiser aus Oberholzheim, wofür Otto Marx kurzerhand einen Zusatzpreis des Fotokreises zur Verfügung stellte – ebenso für die farbenfrohe Aufnahme des Baltringers Matthias Wahlenmayer, der seinen Sohn vor einem noch erhaltenen Stück der Berliner Mauer kunstvoll in Szene setzte.

Angesichts der vielen tollen Einsendungen sei auch in diesem Jahr die Entscheidung sehr schwer gefallen, betonte die Jury. „Viele Fotos mehr hätten es verdient gehabt, vorne zu landen“, betonte Otto Marx.

Alle Bilder des SZ-Urlaubsfotowettbewerbs 2015 gibt es unter www.schwaebische.de/urlaubsfotos-laupheim