Die Kolpingsfamilie verteilt 170 Päckchen

Bereits seit sechs Jahren organisiert die Kolpingsfamilie Laupheim die Aktion Wunschbaum. Bedürftige Kinder und Senioren können sich dabei ein Geschenk zu Weihnachten wünschen.

In den vergangenen Jahren konnten sich die Besucher am Weihnachtsbaum der Kolpingsfamilie auf dem Weihnachtsmarkt Wünsche aussuchen und diese erfüllen. Da der Weihnachtsmarkt ausfiel, war dies an zwei Tagen Ende November an einem Stand auf dem Feyzinplatz oder online auf der Homepage der Kolpingsfamilie möglich. „Trotz dem, dass in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie alles etwas anders ist, hat alles super geklappt,“ sagte Lucia Schwarz, Vorsitzende der Kolpingsfamilie nun bei der Geschenkübergabe am Rathaus und beim Kinderschutzbund.

Christine Freund von der Sozialstelle und Lars Zoller von der Wohngeldstelle der Stadt Laupheim freuten sich darüber, 130 Geschenke entgegennehmen zu dürfen. Auch Oberbürgermeister Gerold Rechle bedankte sich bei Überbringern und Spendern der Geschenke. Diese hatten sich aus den abgegebenen Wünschen im Wert von jeweils 25 Euro etwas ausgesucht, eingekauft, verpackt und an Sammelstellen abgegeben.

„In der Regel ist es so, dass die Bedachten ihr Geschenk im Rathaus selber abholen“, sagte Christine Freund, „aber in diesem Jahr bringen wir wegen der Corona-Pandemie alle Geschenke bis an die Haustür.“ Senioren würden sich vor allem Kleidung wie Handschuhe oder Schals wünschen, aber auch Bettwäsche, Lebensmittel oder Kosmetikartikel.

Riesig war die Freude und der Dank auch bei der Vorsitzenden des Laupheimer Kinderschutzbundes Ursula Dreiz. Dorthin brachte die Kolpingsfamilie 40 Geschenkpakete.

Bei den Kindern stünden meist Spielsachen auf dem Wunschzettel, aber auch Bücher oder Sportschuhe. Auch Dreiz fährt die Geschenke in diesem Jahr persönlich aus. „Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welch strahlenden Augen die Päckchen entgegengenommen werden.“