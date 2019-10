Die klingende Bergweihnacht kommt ins Kulturhaus

Hansy Vogt bringt am Mittwoch, 4. Dezember, die Klingende Bergweihnacht nach Laupheim. Mit dabei sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene: Anita & Alexandra Hofmann, Die Feldberger und Robin Leon. Beginn ist um 19 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim.

„Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern“, kündigt der Veranstalter an. Er verspricht ein stimmungsvolles Konzert mit Zeit zum Träumen und Abschalten.

Die „Geschwister Hofmann“ – so wurden Anita und Alexandra Hofmann bekannt – sind mit ihren Stimmen, ihrem Charme und ihrem Humor die bekanntesten Geschwister der Schlager- und Volksmusikszene. Gemeinsam spielen sie 15 verschiedene Instrumente, haben über 20 Alben herausgebracht, waren schon auf 59 Tourneen, hatten unzählige TV-Auftritte und haben Tausende von Fans in ganz Europa. Dabei können die beiden nicht unterschiedlicher sein: Anita mit ihrer Sopranstimme und Alexandra als fetzige Rockröhre, ergeben einen unvergleichlichen Sound mit einem extrem breiten musikalischen Spektrum. Diese Mischung setzen die beiden gekonnt ein. Sie werden nie langweilig und erfinden sich immer wieder neu, so der Veranstalter. Die beiden schwäbischen Multitalente aus Meßkirch gewannen mehrfach die Schlagerparade, unzählige Preise wie die „Goldene Stimmgabel“, die „Goldene Eins“ und „Die Goldene Schallplatte“.

Die Feldberger sind für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren Charme bekannt. Ihre Bühnenshow kann lustig, zur Bergweihnacht aber auch besinnlich sein. Die Feldberger haben schon so manchen Radio-Hit gelandet. Mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen haben sie mittlerweile Kultstatus erreicht. Ihre Heimat repräsentieren die vier Männer nicht nur mit ihrem Bandnamen, sie sind offizielle musikalische Botschafter des Schwarzwalds. Im ZDF-Fernsehgarten sind die „Feldberger“ ebenso Stammgäste wie bei den Fernsehsendungen des SWR.

Robin Leon ist der neue Sympathie-Botschafter des deutschen Schlagers. Seit er bei Stefan Mross in der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ die TV-Hitparade gewonnen hat, geht es für ihn steil bergauf.

Moderiert wird die Bergweihnacht von Hansy Vogt. Als Fernsehmoderator hat er in vielen Sendungen die Landschaft vorgestellt, kulinarische Geheimtipps präsentiert und dem Zuschauer kulturelle Highlights gezeigt. Begonnen hat seine künstlerische Karriere als Frontmann der Schlager- und Volksmusikband „Feldberger“. Neben diversen Rundfunksendungen, die Hansy Vogt unter anderem beim SWR moderiert, ist er in der ARD sowie in diversen TV-Shows zu sehen und begeistert bei vielen Tourneen das Publikum. Hansy Vogt wurde gemeinsam mit Dieter Thomas Heck mit dem begehrten Medienpreis smago-award ausgezeichnet.