Die Jugend weckt Frühlingsgefühle

Frisch und frühlingshaft haben 150 Kinder und Jugendliche am Dienstagabend im Kulturhaus musiziert. Mit einem abendfüllenden Programm präsentierten sich fünf Chöre, Orchester und Ensembles der Musikschule.

Wie immer gebührte der Eröffnungspart mit drei Kompositionen den jüngsten Musikanten, den „Streicherkids“ unter der Leitung von Andrea Oechsle. Danach wusste der Kinderchor der Musikschule unter der bewährten Leitung von Dorothea Werner mit mehreren ansprechenden Kompositionen, vor allem aber dem Urwaldsong von Peter Schindler, zu begeistern. Sabine Post brachte im Anschluss mit ihrem Querflötenensemble „Pfiffikus“ für das Ensemble passend arrangierte Musikstücke zu Gehör.

Ein Highlight des Abends war sicherlich der Auftritt des um vier Männerstimmen erweiterten Jugendchores, begleitet von Domink Bergmann (Schlagzeug), Ralf Salamon (Kontrabass) und Richard Brenner (Flügel). Mit den von Dorothea Werner ausgewählten Titeln „You’ve got a friend“ von Carol King, „Hit the road jack” von Ray Charles , „Streets of London“ von Ralph Mc Tell sowie irischen und englischen Traditionals wusste der stimmgewaltige und homogene Klangkörper die Frühlingsgefühle des Publikums zu wecken.

Sozusagen als Generalprobe vor dem Konzert am kommenden Sonntag in Horni Slavkov in Tschechien spielte das Musikschulorchester unter der Leitung von Petr Hemmer nach der Pause ein 40-minütiges Programm, das von Barockkompositionen über irische Volksweisen bis zu „The Lion King“ von Elton John reichte.