Die Heimat aus der Vogelperspektive

Der Klassiker im Laupheimer Laupfrosch-Ferienprogramm sind die Rundflüge mit den Sportflugzeugen des Luftsportrings Laupheim. Wie in den vergangenen Jahren spendierte der Rotary-Club Ulm/Neu-Ulm das Flugbenzin für die 15 Rundflüge, die am Freitag stattgefunden haben. Darüber informiert der Luftsportring in einer Pressemitteilung. Geflogen wurde mit einer „Cessna 172“ und dem Oldtimerflugzeug „Do 27“ des Herstellers Dornier.

Nach der Sitzverteilung bekommen die jungen Passagiere eine Hygiene- und Sicherheitseinweisung durch die Piloten. Anschließend starten die Flugzeugmotoren. Die Anspannung steigt, als die Flugzeuge durch das Tor auf den Militärflugplatz zur 600 Meter langen Startbahn 03 rollen. Am Rollhalt fragen die Piloten: „Sind alle angeschnallt?“ Dann erfolgen die Checks: der Funktionstest der Ruder, Landeklappen und Funkgeräte.

Die Piloten schieben den Gashebel nach vorne, die Drehzahl der Motoren steigt, die Funktion der Doppelzündung wird getestet. Die Piloten vermelden: „Alles ist im grünen Bereich!“ Dann lösen sie die Bremsen, die Flugzeuge beschleunigen und nach 200 Meter heben sie ab – so müssen sich Außenstehende den Start vorstellen, erklärt der Luftsportring.

Der Vereins-Flugleiter koordinierte die Starts und Landungen. Sein Arbeitsort ist der blaue Turm am Vereinsgelände, dort hat er die Übersicht auf den Flugplatz. Er stand stets in Funkkontakt mit den Piloten. Die Kommunikation zwischen den Piloten und dem Flugleiter konnte am Funkgerät mitgehört werden. „Nach jeder Landung war das Strahlen in den Gesichtern der Kinder sichtbar“, berichtet der Luftsportring. „Dieses Strahlen hat sich auf die Piloten und alle Anwesenden übertragen.“

Eltern und die wartenden Kinder sahen den aufsteigenden Flugzeugen lange nach, heißt es in der Pressemitteilung. Im Gespräch berichteten Vereinsmitglieder über Flugreisen und Rundflüge von Laupheim über den Bussen, den Bodensee oder zur Zugspitze.