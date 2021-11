Die „Frontm3n“ von Sweet, The Hollies und 10cc kommen ins Kulturhaus

Die drei Frontm3n geben sich wieder die Ehre und spielen am Freitag, 5. November, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln haben erst vor kurzem ihre neues Studioalbum „Enjoy the Ride“ mit zwölf brandneuen, selbst geschriebenen Songs veröffentlicht.

Eine Art „Supergroup“

Das Brit-Trio ist durchaus eine Art „Supergroup“ – immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Howarth ist seit Jahren Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und ist aktuell der Frontmann bei Smokie, und Wilson lieh seine Stimme 20 Jahre lang der Band 10cc. Gemeinsam agiert das Trio seit fünf Jahren als Frontm3n.

Drei Gitarren, drei Stimmen: Mehr brauchen die „Frontm3n“ nicht, um aus den großen Hits ihrer jeweiligen Band etwas ganz Eigenes zu machen. „Spielst du die Songs allerdings akustisch und kommen Freundschaft, Enthusiasmus und Liebe zur Musik dazu, dann hört sich das Ergebnis so an, als sei alles an ein und demselben Platz entstanden“, sagt Mick Wilson dazu.

Alte und neue Songs

Fans können sich zum Beispiel auf Hits der Hollies („The Air That I Breathe“, „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“), von Sweet („Love is Like Oxygen“, „Ballroom Blitz“), von 10cc („I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“) sowie natürlich auch auf die eigenen neuen Frontm3n-Songs („Walking Down That Line“ „Angels And Demons“) freuen.