Die fröhliche Biene „Laubee“ will Groß und Klein für die Vielfalt der Natur begeistern

Am 22. Mai ist der internationale Tag der Biodiversität. Auch im Laupheimer Rathaus hat man sich etwas einfallen lassen, um die Bürgerinnen und Bürger noch stärker für biologische Vielfalt zu sensibilisieren. Mithilfe der App „Actionbound“ wurde eine Art digitale Schnitzeljagd entwickelt, die Themen rund um Natur und Umwelt aufgreift.

Die städtischen Auszubildenden Marie-Claire Hauser und Eduarda Maestri haben das Projekt federführend erarbeitet und erstellt. Bei dieser digitalen Schnitzeljagd folgt man der Biene „Laubee“, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die biologische Vielfalt Laupheims begeistern will.

Wie das Gewinnspiel funktioniert:

Dabei gibt es einiges zu entdecken, aber auch etwas zu gewinnen. Wer die Schnitzeljagd absolviert hat, kann bei dem dazugehörigen städtischen Gewinnspiel mitmachen. Und das funktioniert so:

Nach erfolgreichem Abschluss des Actionbounds haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihren liebsten grünen Ort in Laupheim oder den Ortsteilen als Foto hochzuladen.

Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss zusätzlich das Bild sowie seine Kontaktdaten an die E-Mail-Adresse presse@laupheim. de senden. Dies ist notwendig, damit die Bilder den Teilnehmenden zugeordnet werden können. Dabei können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerne auch dazuschreiben, was ihren grünen Lieblingsort so besonders macht.

Die Bilder und die Texte werden dann auf der Facebook-Seite der Stadt Laupheim veröffentlicht. Mit dem Hochladen der Bilder stimmen die Einsendenden der Veröffentlichung zu.

Der Actionbound wird ab dem morgigen Samstag, 22. Mai, freigeschaltet. Das heißt, der QR-Code funktioniert erst dann. An dem Gewinnspiel kann man bis einschließlich Freitag, 4. Juni, teilnehmen.

Die Bilder werden am Montag, 7. Juni, auf der Facebook-Seite der Stadt Laupheim hochgeladen. Darüber abstimmen kann man bis Freitag, 11. Juni, 8 Uhr. Die drei Bilder mit den meisten Likes gewinnen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung winken attraktive Preise. Die Gewinner werden am Freitag, 11. Juni, kontaktiert.

OB: „Biodiversität hat hohen Stellenwert“

„Biodiversität hat in Laupheim einen sehr hohen Stellenwert. Hier vor Ort lässt sich einiges dazu entdecken und so hoffen wir, dass sich durch dieses Angebot auch Kinder und Familien für das Thema spielerisch begeistern lassen“, erklärt Oberbürgermeister Gerold Rechle.

Die App kann online genutzt werden. Es ist aber auch möglich, sie erst herunterzuladen und dann offline auf Schnitzeljagd zu gehen.

Ergänzend zum Actionbound werden – bis 22. Mai – auf der Instagram-Seite des Jugendhauses täglich biodiverse Themen präsentiert.