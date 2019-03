Die Freibadsaison in Laupheim beginnt am 1. Mai

Auch dieses Jahr ist am 1. Mai Saisonstart im Laupheimer Freibad. Das hat die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen, am Montagabend stimmte das Gremium zu. Der frühe Termin, 2018 erstmals ausprobiert, werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen, hieß es zur Begründung. Lange Zeit öffnete das Freibad erst Mitte Mai.

Schließen wird das Bad heuer am 15. September, eine Woche nach Ende der Sommerferien. Wie gewohnt variieren die Öffnungszeiten. In der Vorsaison vom 1. bis 19. Mai können sich die Besucher von 10 bis 19 Uhr im Wasser und auf der Liegewiese tummeln; in der Hauptsaison, die vom 20. Mai bis 1. September dauert, von 9 bis 20 Uhr. In der Nachsaison ab 2. September ist dann wieder von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Bei schlechtem Wetter (Gewitter, Dauerregen, Kälte) schließt das Freibad um 15 Uhr.

Frühschwimmer dürfen immer dienstags und donnerstags von 7 bis 8 Uhr ins Wasser.