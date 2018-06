Die Frauen vom „Gustävle“ feiern

Mit einem Gottesdienst am morgigen Sonntag um 10 Uhr feiert die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim das 175-jährige Bestehen des Gustav-Adolf-Werks (GAW) Württemberg. In der evangelischen Kirche in der Radstraße wird der ehemalige GAW-Geschäftsführer Ulrich Hirsch dazu die Predigt halten.

„Lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen“: Unter diesem Leitwort aus dem Galaterbrief (Kapitel 6,10) hat es sich das älteste Hilfswerk der Evangelischen Landeskirche Württemberg zur Aufgabe gemacht, evangelische Kirchengemeinden dort zu unterstützen, wo sie in der Minderheit sind. Auch die Protestanten in Laupheim haben davon schon mehrfach profitiert. So wurde der im Jahr 1847 für die damals 71 evangelischen Laupheimer eingerichtete Betsaal im Schloß Großlaupheim mitfinanziert. „Für die Ausstattung und die laufenden Kosten gab es 125 Gulden“, erzählt Elisabeth Kilian vom evangelischen Kirchengemeinderat in Laupheim. 1864 gründeten die Protestanten in Laupheim eine eigene Pfarrei mit mittlerweile 239 Mitgliedern. Den ein Jahr später realisierten Kirchenbau in der Radstraße unterstützte das Gustav-Adolf-Werk mit stolzen 3300 Gulden. „Zum Vergleich: Vom Staat gab es 3100 Gulden“, sagt Elisabeth Kilian.

Das 1845 auf Antrag von Dekan Kapff aus Münsingen gestartete Engagement des GAW in der oberschwäbischen Diaspora zeigte nicht nur in Laupheim Wirkung. Die 15 evangelischen Pfarreien im Jahr 1832 – damals gehörten schon Oberholzheim und Wain dazu – verdoppelten sich bis zum Jahr 1932.

Weil das als Stiftung eingerichtete GAW früher vor allem durch Spenden von Männern finanziert wurde, aber auch die Frauen ihren Beitrag für das gute Werk leisten wollten, gründeten sich bald Frauenvereine innerhalb des GAW. Der erste schon 1860; Laupheim folgte gut 50 Jahre später. „1912 gab es die erste Zusammenkunft, ein Jahr später wurde der Verein gegründet“, weiß Margarete Beurer, die heutige Leiterin des Laupheimer Gustav-Adolf-Frauenkreises. Das „Gustävle“, wie dieser bald liebevoll genannt wurde, organisierte allerlei Veranstaltungen, um Geld für die Projekte des Gustav-Adolf-Werks zu beschaffen. So wurde der jährliche Basar der Evangelischen Kirchengemeinde Laupheim einst nahezu komplett vom und für den Frauenkreis organisiert, heute ist er zumindest noch mit einem Tisch voller Handarbeiten vertreten, deren Verkaufserlös in die jeweils vom Laupheimer Verein unterstützten GAW-Projekte fließt.

Projekte weltweit

Dabei liegt der Fokus der Hilfsarbeit heute nicht mehr in Deutschland, vielmehr unterstützt das Gustav-Adolf-Werk weltweit in vielfältiger Form evangelische Gemeinden und insbesondere sozialkaritative Projekte. Zum Beispiel gehen Gelder an Schulen im Libanon und Syrien, wo viele Kinder keine Schule besuchen können. Ein wichtiges Arbeitsfeld liegt in Lateinamerika, wohin Lutheraner im 19. Jahrhundert auswanderten, Kirchengemeinden gründeten und sich heute um soziale Probleme in ihren Kommunen kümmern und Kinderheime und andere Betreuungseinrichtungen betreiben. Zur Finanzierung der Arbeit des GAW fließt bereits seit 1844 die gesamte Kollekte aus den landesweiten Gottesdiensten am ersten Advent in die Einrichtung. Auch die Konfirmanden in Laupheim geben jedes Jahr eine so genannte Konfirmandengabe an das Gustav-Adolf-Werk. Der Freiwilligendienst des GAW ermöglicht es außerdem, dass junge Erwachsene aus Deutschland in einer der evangelischen Partnergemeinden im Ausland karitativ mitarbeiten können.

Es fehlt an Mitgliedern

Der Laupheimer Frauenkreis fördert aktuell ein evangelisches Internat in Sizilien, in dem vor allem Kinder unterkommen, die sich den Schulbesuch sonst nicht leisten könnten. Margarete Beurer macht allerdings kein Hehl daraus, dass die Unterstützung der Projekte immer schwieriger wird, weil es an Mitgliedern fehlt. „Früher waren wir 40, heute sind wir nur noch zu siebt und alle schon recht alt“, sagt die Leiterin. Immerhin aber gibt es den Laupheimer Verein noch, viele andere Frauenkreise – wie etwa jene in Ulm und Biberach – haben sich bereits aufgelöst. „Es täte mir sehr leid, wenn das hier auch passieren würde“, meint Margarete Beurer und wirbt für eine Mitarbeit: „Es bereitet viel Freude und erweitert den Horizont.“ Und Elisabeth Kilian fügt an: „Wir fühlen uns auch ein bisschen verpflichtet. Denn ohne das Gustav-Adolf-Werk gäbe es die Evangelische Kirchengemeinde in Laupheim in dieser Form vermutlich nicht.“

Gottesdienst und Kirchenkaffee

Im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr sind alle Besucher zum Kirchenkaffee im evangelischen Gemeindehaus eingeladen. Festredner Ulrich Hirsch (Foto: privat) ist gerne bereit, Fragen zum Gustav-Adolf-Werk und dessen Projekte zu beantworten. Vorstellen wird sich außerdem Pfarrer Dr. Ilic von der Evangelischen Kirchengemeinde Balzheim, der im Dekanat Biberach der Ansprechpartner für das GAW ist.

Die Namensgebung

Die Bezeichnung „Gustav-Adolf-Werk“ geht auf König Gustav II. Adolf von Schweden zurück, auch als „König der Protestanten“ bekannt. Er setzte sich im wahrsten Sinne bis aufs Blut für die evangelischen Minderheiten ein und kämpfte im Dreißigjährigen Krieg erfolgreich gegen die immer weiter nach Norden vorrückenden Heere des katholischen Kaisers, ehe er im November 1632 als Kämpfer inmitten seiner Soldaten fiel. Seine Jahrestage wurden stets groß begangen, am 200. Todestag wollte man 1832 in Leipzig ein Denkmal für ihn errichten. Doch stattdessen gründeten die Verehrer eine Hilfsorganisation unter seinem Namen: Die Gustav-Adolf-Stiftung, das spätere Gustav-Adolf-Werk.

Es ist nicht unumstritten, ob ein Krieger und Machtpolitiker als Namengeber für eine kirchliche Vereinigung taugt. „Tatsache ist allerdings“, schreibt das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg, „dass es ohne ihn womöglich keine Protestanten mehr in Deutschland geben würde und im Zuge der Gegenreformation alles verschwunden wäre, wofür Luther einst gekämpft hatte.“