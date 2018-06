Die Fasnet ist zu kurz: Deshalb kein Narrensprung der Dürnach-Hexen

Oh jerum, die Fasnet hat ein Loch. So früh wie dieses Jahr freilich selten: Bereits am 13. Februar ist Aschermittwoch und alles vorbei. Die Laupheimer Dürnach-Hexen verzichten ob des dicht gedrängten Zeitplans heuer darauf, einen Narrensprung auszurichten. „Dafür machen wir dann 2014 zum 20-jährigen Bestehen der Zunft wieder etwas Rechtes“, sagt der Vorsitzende Gerhard Zoller im Gespräch mit Roland Ray.

SZ: Herr Zoller, eine Fasnet ohne Narrensprung der Dürnach-Hexen: Ist da ein böser Zauber im Spiel?

Zoller: Nein. Das liegt schlicht daran, dass die Fasnet 2013 so unbotmäßig kurz ist. Entsprechend eng gestaffelt ist allerorten der närrische Terminkalender. Wir haben erkannt, dass es zu Terminüberschneidungen kommen würde, deshalb fällt der Narrensprung in Laupheim dieses Mal aus.

SZ: Für aufrechte Narren ein echter Verlust.

Zoller: Ein bisschen weh tut es schon, zumal unsere Veranstaltung gut ankommt, wie die Zuschauerzahlen zeigen. Doch es macht keinen Sinn, etwas wider alle Vernunft vom Zaun zu brechen. Wir setzen jetzt mit dem Narrensprung ein Jahr aus und konzentrieren uns auf unser Zunftjubiläum 2014. Dann feiern die Dürnach-Hexen 20. Geburtstag, und zu diesem Fest soll es auch wieder einen Narrensprung geben.

SZ: So ganz müssen wir 2013 auf die krummnasigen Hästräger aber nicht verzichten, oder?

Zoller: Keineswegs. Die Dürnach-Hexen werden wie stets in den Kindergärten und bei der Schülerbefreiung präsent sein, und natürlich beim gemeinsamen Rathaussturm mit Waidäg, Dalabudl und Schlosshexen am Glombigen Doschdig; das ist heuer der 7. Februar.

SZ: Der Sturm auf die Kapellen-Festung am Glombigen hatte vergangenes Jahr Premiere. Ein Feldzug mit Zukunft?

Zoller: Ich denke schon. Die Stimmung war gut, das muss man nun über die Jahre mit Leben füllen.

SZ: Die Hexen und ihre Verbündeten haben das Rathaus spielend leicht erobert. Befürchten Sie, dass die Obrigkeit beim zweiten Versuch energischer Widerstand leistet?

Zoller (lächelt): Wir kommen immer rein.