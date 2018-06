Die Fantasie von der Leine lassen: Einmal im Monat kommen die Bewohner des Hauses Antonius in Laupheim zu einem Maltreff zusammen. Wohin ihre Vorstellungskraft sie treibt, darüber staunen die Künstler selbst. Das Haus Antonius gehört zum Heggbacher Wohnverbund der Sankt-Elisabeth-Stiftung.

Eigentlich bringen die Mitglieder des Maltreffs an diesem Tag das Motiv für das Kalenderblatt September aufs Papier. Die Kunsttherapeutinnen Karin Herbinger-Feeß und Susanne Clausen zeigen den Frauen und Männern mit unterschiedlichen Behinderungen eine Traubenrebe. Sie deuten auf die dicht an dicht gewachsenen Beeren, sprechen über die Farbe und kosten mit ihren Schützlingen von den Trauben, bevor gemalt wird. Doch Astrid Baumann hat heute anderes im Sinn als den Kalender. Auf ihrem Blatt zeichnet sie eine Kutsche, bis ihre Hand in die Darstellung von sich und ihrem Partner Wolfgang Kupfer übergeht.

„Das ist auch gut so“, sagt Susanne Clausen. Die Entwicklung der Selbstbestimmtheit stehe im Vordergrund. Es sei wichtig, einen wert- und erwartungsfreien Raum zu schaffen. „In unserem offenen Treff können die Bewohner sich gestalterisch ausprobieren und ihre Sinne durch unterschiedliche Kunsttechniken anregen.“

Hierfür stehen ihnen eine Vielzahl an Materialien zur Verfügung, und die Aufgaben wechseln. So sind auf dem Maikalenderblatt Käfer, Schnecken und anderes Getier aus Fingerabdrücken entstanden. Beim Entenbild im April lag das Augenmerk auf dem Zeichnen von Konturen. „Oftmals sind unsere Künstler ganz erstaunt über ihre Fähigkeiten“, beobachten Clausen und Herbinger-Feeß. Die Freude darüber überträgt sich auf die Kursleiterinnen. Neben der Kunst bietet der zweistündige Treff zudem Gelegenheit zum Lachen, Erzählen, „Runterkommen“, und er ermöglicht Begegnungen.

Seit Mai 2011 begleitet Susanne Clausen den Maltreff im Haus Antonius. Er ist aus einem Ausstellungsprojekt für den damaligen Familientag hervorgegangen. Seit Mai 2012 unterstützt Karin Herbinger-Feeß die Künstler. Beide Kursleiterinnen haben im Juli ihre Weiterbildung zur Kunsttherapeutin Prävention abgeschlossen. Und sie feilen schon an der nächsten Idee: ein Kunstworkshop für Menschen mit und ohne Behinderung.

Begeistert von diesem Engagement zeigt sich auch Monika Rayher von Hobby-Rayher. Sie spendet Bastelmaterialien und ist bei einem Besuch ganz gerührt: Die Hausbewohner haben ihrer „Monsel“, wie sie die Firmenchefin nennen, ein selbst gemaltes Bild geschenkt.