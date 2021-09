Die „Drummerparty“ bietet an zwei Abenden Programm für jedes Alter

Ein Zelt – zwei Wochenenden – vier Veranstalter: Diese Schlagwörter bezeichnen trefflich die Veranstaltungsreihe, die am Freitag und Samstag, 10. und 11.September, sowie am 17. und 19. September auf dem Festplatz bei der Bühlerhalle stattfinden wird.

Den Auftakt macht Michael Porter von der Schlagzeugschule „Rhythmpoint“ mit der bereits zum 14. Mal stattfindenden „Laupheimer Drummerparty“, zu der gleich zweimal eingeladen wird. Am Freitag, 10. September, steht sie unter dem Motto „Elektropop und die Geschichte der Club- und DJ-Kultur“.

Kunstarten verschmelzen

Oli Rubow ist ein profunder Kenner und Akteur in dieser Szene. Der innovative Drummer, aktuell Dozent an der Musikhochschule Frankfurt, trommelte bereits unter anderem bei den Fantastischen Vier, Cro und De Phazz. Neben Rappern und DJ’s sind auch Graffitikünstler ein Teil dieses Genre. Philip Walch aus Laupheim, inzwischen weitaus mehr als ein Geheimtipp in der Graffitiszene, wird zusammen mit Oli Rubow beide Kunstarten verschmelzen.

Der Star des Abends ist allerdings kein Schlagzeuger, sondern die deutsche Basslegende Hellmut Hattler aus Ulm. Kraan, Tab Two und Hattler sind Formationen, mit denen er sich über Jahrzehnte seinen Status erspielt hat. Hellmut Hattler wird solistisch und im Duett mit Oli Rubow (Basscuts!) eine musikalische Ansage in Sachen Groove auf der Bühne präsentieren. In der Formation „Siyou’n‘Hell“, zusammen mit seiner Partnerin Siyou Isabelle, wird er demonstrieren, dass auch die ungewöhnliche Besetzung mit Gesang und Bass bestens funktioniert.

Den Abschluss bildet die Laupheimer Formation Yi1 mit Konstantin Schädler, Andi Schnell und Philipp Schühle.

Big Band wird verstärkt durch einen Streichersatz

Für Samstag, 11. September, verspricht Michael Porter ein Programm „für Jung und Alt“. An diesem Abend werden wieder Schüler und Lehrer in diversen Ensembles Trommeln und andere Schlaginstrumente bearbeiten.

Traditionell steht auch die Big Band von Michael Porter, Brassport, auf der Bühne, in diesem Jahr verstärkt durch einen Streichersatz unter der Leitung von Petr Hemmer. Die meisten Musiker sind Mitglieder der neu gegründeten Kulturplattform Laupheim. Mitglieder dort sind auch die Gesangs- und Instrumentalsolisten, die von der Band begleitet werden.

Von der Oper bis zur Popmusik

Maria Rosendorfsky und Emanuel Pilcher werden zeigen, dass sie auch Musical, Swing und Popmusik genauso gut wie Oper und Operette beherrschen – dies jeweils solistisch wie auch im Duett. Jürgen Schell (Gesang), sowie Joo Kraus und Felice Civitareale (beide Trompete) werden solistische Glanzpunkte setzen.

Die Veranstaltungen vom 17. und 19. September werden in einem späteren Bericht vorgestellt.