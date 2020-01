Die Damen erwarten den Tabellenersten

Am kommenden Wochenende stehen für den VC Baustetten wieder Heimspiele an. Vorneweg die Herren, die in der Bezirksliga am Samstagnachmittag auf den TSV Eningen 2 und den PSV Reutlingen treffen. Gegen den abwehrstarken Gegner aus Eningen gilt es im Angriff genügend Druck zu entfalten und in der Abwehr selbst dagegen zu halten. Mit dieser Marschroute wollen sich die Herren – wie schon im Hinspiel – drei Punkte sichern. Die Gäste aus Reutlingen zeigten in ihren jüngsten Spielen einen negativen Trend. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Laupheim.

Die erste Damenmannschaft des VCB empfängt am Sonntag um 14 Uhr den SV Horgenzell und den SC Weiler/Fils. Gegen den aktuellen Tabellenführer aus Horgenzell bestritten die Baustetter Damen in den vergangenen Jahren brisante Duelle. Horgenzell zeichnet ein sehr schnelles Spiel auf den Außenpositionen aus. Im zweiten Match gegen den SC Weiler/Fils müssen die Baustetterinnen besonders aufmerksam agieren, weil der Gegner immer wieder überraschende Bälle zurück ins Spiel bringt. Die Trainer Philipp Bischof und Georg Heß setzen das Ziel, dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen.

Die Damen 2 sind am Sonntag zu Gast beim TSV Herbrechtingen und wollen wie schon im Hinspiel einen klaren 3:0-Sieg und wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen.