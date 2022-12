Die „britischen Eagles“ gastieren in Laupheim

Die Band Frontm3n ist am Freitag, 13. Januar, ab 20 Uhr zu Gast im Kulturhaus Schloss Großlaupheim in Laupheim. Die drei Engländer werden nicht müde und freuen sich auf ihre „Enjoy The Ride“-Tour. Die 30 Konzerte umfassende Tour führt die Frontm3n auch erneut nach Laupheim. Bekannt wurden die Drei unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet, Sailor oder Smokie.

Frontm3n die wegen ihres Harmoniegesangs und ihrer Ohrwurm-Melodien längst als die „britischen Eagles“ gelten, veröffentlichten bereits Ende Oktober 2021 ihr neues Studioalbum „Enjoy The Ride“, das zwölf brandneue, selbstgeschriebene Songs beherbergt. Nun folgt die Tour zum Album. Infos und Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufstellen und online unter www.frontm3n.de