Die Baumpflege erfolgt jetzt auch digital

Zu den Pflichten einer Kommune gehört die Verkehrssicherungspflicht: Genau wie jede Privatperson hat die Stadt Laupheim die Verantwortung, sich um Bäume zu kümmern, die auf ihren Flächen stehen, teilt die Verwaltung mit.

Insgesamt befinden sich im städtischen Eigentum rund 14 000 Einzelbäume. Diese müssen in regelmäßigen Abständen begutachtet, kontrolliert und auf Schäden überprüft werden, erkärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre, ob der Baum gesund und somit stand- und bruchsicher ist. Ist dies aufgrund von Krankheit, Pilzbefall oder externen Beschädigungen nicht gegeben, werden Baumpflege-Maßnahmen ergriffen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Dokumentation im Baumkataster

Entsprechende Maßnahmen beinhalten unter anderem die Entfernung der geschädigten Baumteile durch fachgerechten Baumschnitt, den Einbau einer Kronensicherung oder als letzte Option die Fällung des Baumes, erklärt die Verwaltung weiter. Im Sinne der Nachhaltigkeit und einer verbesserten Datenverarbeitung wird seit Herbst 2019 der Zustand der Bäume nicht mehr analog bearbeitet, sondern in einem digitalen Baumkataster dokumentiert.

Mittlerweile wurden 4000 Bäume digital erfasst und deren Daten eingepflegt. Die Vorteile der digitalen Bearbeitung sind zahlreich, teilt die Stadt mit. So könne die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht für jeden einzelnen Baum sicher dokumentiert werden, wobei eine digitale Akte für jedes einzelne Exemplar angelegt wird.

Zwei Kontrollen im Jahr

Die Kontrollintervalle können je nach Zustand der Bäume, aufgrund der digitalen Aufnahme, zeitlich verbessert werden. Standard sind zwei Kontrollen im Jahr. Einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand. Des Weiteren kann durch die digitale Akte die Entwicklung jedes einzelnen Baumes nicht nur dokumentiert, sondern noch effektiver nachverfolgt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Ein weiterer Vorteil sei, dass für die einzelnen Bäume keine Papierordner mehr angelegt werden müssen, was sowohl Platz als auch Ressourcen spare. Die erhobenen Daten würden zudem in das bereits bestehende GIS-System integriert, wodurch alle Mitarbeiter des Amtes für Umwelt und Tiefbau jederzeit auf das digitale Baumkataster zugreifen können.

Da die digitale Ersterfassung eines Baumes zusammen mit einer ausführlichen Kontrolle einhergeht, ist dieser Prozess sehr zeitintensiv. Daher werden die beiden städtischen Baumkontrolleure von einem externen Dienstleister bei der Erfassung der Bäume unterstützt, berichtet die Verwaltung. „Falls Bürgerinnen und Bürgern Personen auffallen, die mit einem Tablet oder einem Smartphone um die Bäume stehen, so sollen sie sich nicht sorgen. Es handelt sich in der Regel um unsere Baumkontrolleure“, erklärt Stadtgärtner Fabian Ahlfaenger. Sobald die Ersterfassung aller Bäume abgeschlossen ist, werden – sowohl die Bäume als auch deren Daten – weiterhin von den städtischen Baumkontrolleuren alleine gepflegt.

Die Baumpflege wird zudem um die Dienstleistungen eines Baumsachverständigen abgerundet. Dieser kommt zum Einsatz, wenn es sich um besondere Bäume handelt, deren Begutachtung besonders aufwendig ist. Dazu zählen Exemplare, die entweder als Naturdenkmäler oder durch ihren Wuchs und ihr Alter als besonders schützenswert gelten, teilt die Stadt mit. Da hierbei die Gutachten eingehende technische Untersuchungen erfordern, wie beispielsweise Messbohrungen oder Zugversuche und dies von der Stadtgärtnerei nicht geleistet werden kann, kommen externe Dienstleister zum Einsatz. Diese verfügen über das technische Equipment, das für solche speziellen Arbeiten benötigt wird.