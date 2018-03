Die Bagger beenden auch Familiengeschichte

Wenn die Baggerschaufel einmal mit stählernem Griff zupackt, dauert es nur noch Stunden bis wenige Tage, bis von den beiden Häusern nur noch ein Haufen Holz und Steinschutt übrig geblieben ist. In dieser Art endet in diesen Tagen eine über 200-jährige Hausgeschichte an der Ecke Kapellen-/Radstraße in Laupheim – es ist auch ein Stück Geschichte der Laupheimer Familie Jarde, König und Speidel, die einst beide Häuser bewohnte - aber deren Angehörige heute zum Teil weit verstreut leben.

Die Geschichte von offizieller Seite nachzuvollziehen, ist nicht einfach, da die beiden direkt aneinander gebauten Häuser nie besonders auffällig waren, abgesehen davon, dass in der Kapellenstraße 27 lange Zeit die Arbeiterwohlfahrt ihren Sitz hatte. Aber überliefert ist, dass das vordere Eckhaus richtig alt ist: Es wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Und zwei in Laupheim recht bekannte Männer haben an der Ecke gelebt: der Maler und Kunstmaler Hermann Speidel sowie Hans Jarde, von 1974 bis 1995 Lokalchef der Schwäbischen Zeitung in Laupheim. Die Nachfahren Daniela und Oliver Jarde, bei leben nicht mehr mehr in Laupheim, erinnern sich an die Geschichte der Häuser, die über 100 Jahre Heimat einer Großfamilie waren.

Ein Schuhmachermeister namens Martin Denzel hat die Geschichte 1770 wohl begonnen, indem er das Haus in der Kapellenstraße baute. Er war Ururururgroßvater der späteren Bewohner Oliver und Daniela Jarde, und er war ein Vorfahr der Familie Burger, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts darin lebte. Deren Tochter Albertine Burger heiratete 1890 Hermann Speidel – und damit nahm die Familiengeschichte Speidel-König-Jarde an dieser Ecke der Stadt ihren Anfang.

Bekannt mit Carl Laemmle?

Damals, in den Jahren vor 1890, hat das stolze Fachwerkhaus wohl bereits einmal leergestanden, weil die meisten Mitglieder der Familie Burger nach Amerika ausgewandert waren – möglicherweise mit demselben Dampfer, den Carl Laemmle über den großen Teich genommen hat, als er 1884 in die USA auswanderte. In jedem Fall dürften die Burgers und die Laemmles sich gekannt haben, wohnte Laupheims großer Sohn doch nur wenige Häuser weiter in der Radstraße. Wie es weiterging, daran erinnert sich Daniela Jarde: Ihre Ururgroßmutter Anna Maria Denzel, geboren 1835, war die Erbin des Hauses und mit einem Burger aus Ingerkingen verheiratet. Deshalb wohnten sie als Eheleute Burger nicht in dem Haus, sondern neben „Maler Sommer“. Das Haus in der Kapellenstraße überließen sie aber 1890 ihrer Tochter Albertine, geboren 1869, weil es frei war. Die zog ein mit ihrem protestantischen Ehemann Hermann Speidel aus Oberboihingen bei Calw, der als Kind aus Armut von seiner Familie nach Laupheim weggegeben worden war. Er war ein Künstler. Der junge Mann ging bei Maler Sommer in die Lehre – wo er seine spätere Frau kennenlernte – aber im Winter malte er Kunst, schuf später zusammen mit seinen Lehrlingen und Gesellen zahlreiche Bilder. Einige seiner Werke, die vor allem Landschaften zeigen, sind im Museum erhalten und wurden vor Jahren bereits einmal ausgestellt.

Ab 1890 lebten die Speidels in der Kapellenstraße 27. Erst 1925 kam das Nachbarhaus in der Radstraße hinzu, als Hermann Speidel es von der Familie Hohenadel erwarb und seiner Tochter Marta für 20 000 Goldmark gleich weiter verkaufte. Der Maler war ein innovativer Mann, erzählt Daniela Speidel aus ihrer Familiengeschichte: „Er besaß das erste Grammophon der Stadt, pflanzte Farne, die er in den Bergen ausgegraben hatte in seinem Garten und ging Skifahren. Es ging ihm gut, er war auch Stadtrat. Herrmann Speidel lebte mit seiner Familie und den Gesellen und Lehrlingen in der Kapellenstraße 27.“

Allerdings blieb das Glück der Familie nicht hold. Der auserkorene Erbe blieb im Ersten Weltkrieg vermisst, der tatsächliche Erbe Albert Speidel galt als wenig zuverlässig und heiratete nicht wie erhofft. Die Familie blieb zerstritten, und das Klima tat dem Haus nicht gut: Weil man sich nicht einigen konnte, blieben Sanierungen aus, obwohl es immer genutzt wurde. 1977 kaufte die Stadt des verfallende Gebäude. Anfang der achtziger Jahre zog die Arbeiterwohlfahrt für Jahre ein, doch zuletzt stand es über Jahre leer.

Der Familienname Jarde kam hinzu, indem zunächst Marta Speidel Markus König heiratete. Deren Tochter Ruth wurde 1929 geboren und heiratete 1956 den späteren SZ-Lokalchef Hans Jarde. Dieser Zweig der Familie bewohnte das Haus in der Radstraße – war mit dem Gemäuer aber wohl nicht immer sehr glücklich, wie die Tochter Daniela sich erinnert.

Acht Jahre Umbau

„Als meine Eltern heirateten, ließ mein Großvater das Haus umbauen, insgesamt 8 Jahre lang (ich habe das erlebt). Alles wurde neu gemacht, das Dach, alle Zimmer, die Heizung, Treppenhaus, auch die Fundamente. Aber das hat nicht gereicht. Mein Großvater war vermögend und hat immer bereut, sich für dieses Haus entschieden (meiner Großmutter zuliebe, damit sie ihrer Familie nahe sein konnte) zu haben, weil es ein 'Fass ohne Boden’ war.“

Die Umbauten sind wohl auch der Grund, dass dieses Haus heute ganz anders aussieht und zuletzt genutzt wurde. Die Radstraße 1 war ursprünglich ein Geschäftshaus, und Daniela Jarde erinnert sich, dass es eine „Ecke“ an der Südseite hatte, so dass unter dem Haus Fuhrwerke durchfahren konnten. Diese Ecke wurde erst 1970 entfernt, und das Haus bekam endlich eine Dusche im Badezimmer. Noch bis nach dem Krieg war vorne ein Laden.

In dem Haus in der Radstraße endete im Jahr 2015 auch die Laupheimer Familiengeschichte Jarde mit dem Tod von Ruth Jarde, nachdem Hans bereits 2001 gestorben war. Die Kinder Oliver und Daniela, die das Leben inzwischen nach Finnland beziehungsweise nach Konstanz verschlagen hatte, verkauften es 2015 an die Stadt. Es sollte mit dem baufälligen Nachbarhaus abgerissen werden. Letzte Bewohnerin aus der Familie Speidel in der Kapellenstraße 27 war bis 1997 die jüngste Tochter Else Speidel, bis sie hochbetagt in ein Altenheim umzog und dort auch starb.

Für Oliver und Daniela Jarda war der bevorstehende Abriss der beiden alten Häuser eine Gelegenheit, sich der langen Familiengeschichte zu entsinnen, die immer mit dieser Ecke Laupheims verbunden war – aber auch ein schmerzlicher Schlussstrich, geht aus ihren E-Mails hervor, die die Redaktion erreichten.

Derzeit werden die Häuser entkernt, aber in dieser Woche soll auch der Bagger sein Werk beginnen. Dann dreht sich die Geschichte weiter, entsteht Neues an der Ecke Kapellenstraße/Radstraße.