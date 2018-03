„Die Anstifter“ verteilen 10 000 Euro

Die Kabarettgruppe „Die Anstifter“ hat jetzt den Erlös ihrer beiden Auftritte vom November gespendet. Die stattliche Gesamtsumme von 10 000 Euro konnte an fünf Einrichtungen verteilt werden.

Einiges Kopfzerbrechen habe es ihnen bereitet, wer denn dieses Mal bedacht werden soll, sagte Klaus Breitling, Mitglied der Anstifter, bei der Scheckübergabe im Planetarium. Letztendlich seien sie zu folgendem Ergebnis gekommen:

Mit dem höchsten Spendenbetrag von 5000 Euro wollten die Kabarettisten bewusst einen Akzent setzen und damit den geplanten Auf- und Ausbau des Planetariums zu einem Studienzentrum unterstützen.

Der Freundeskreis der Musikschule unterstütze das musikalische Wirken der städtischen Musikschule Gregorianum auf vorzügliche Weise, zuletzt bei der Aufführung des Laemmle-Musicals. „Ein unglaubliches, aber auch kostspieliges Event“, so Breitling. „Das wollen wir mit 2000 Euro anerkennen.“ Das Geld soll in ein Marimbaphon investiert werden, sagte Musikschulleiter Richard Brenner.

Kinder, Eltern und Großeltern hätten jedes Jahr große Freude an den Märchenaufführungen des Amateurtheaters. Dieses „ausgezeichnete Engagement“ wurde von den Anstiftern mit einem Scheck über 1000 Euro gefördert.

Weitere 1000 Euro gingen an den Förderverein Heimatfestfreunde Laupheim. Das Kinder- und Heimatfest in Laupheim mit seinem überaus eindrucksvollen Umzug sei ohne die Heimatfestfreunde kaum vorstellbar, so Breitling.

Für die Anschaffung einer E-Bike-Rikscha erhielt der Kontaktkreis des Hospitals zum Heiligen Geist 1000 Euro. Der Kontaktkreis habe die ausgezeichnete Idee entwickelt, den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit zu bieten, als Mitfahrer die Stadt mit Hilfe dieser E-Bike-Rikscha zu erschließen.